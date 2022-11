Diretta Italia Repubblica Ceca U20/ Streaming video Rai: ancora nel Torneo 8 Nazioni!

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA U20: ULTIMA DELL’ANNO!

Italia Repubblica Ceca U20 è in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo: si gioca alle ore 15:00 di lunedì 21 novembre ed è valida per il Torneo 8 Nazioni. La competizione riservata a questa categoria delle nazionali ci presenta dunque l’ultimo match che gli azzurrini disputano nell’anno solare; lo scorso giovedì erano in Romania e in termini generali stanno facendo bene, a settembre per esempio avevano battuto il Portogallo in trasferta e dunque possiamo dire che questo ciclo di Carmine Nunziata stia dando i suoi frutti, confermando quanto di buono fatto vedere già in quello precedente.

Va infatti ricordato che l’Italia Under 20 è campione in carica nel Torneo 8 Nazioni; oggi affronta una nazionale cui sulla carta è superiore, ma a questi livelli giovanili non si può mai dire e poi conterà molto anche la stanchezza, unita alle motivazioni di questo match. Aspettando allora di scoprire cosa succederà nella diretta di Italia Repubblica Ceca U20, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dal nostro Commissario Tecnico per l’imminente partita di Sassuolo, andando a leggere insieme le probabili formazioni della sfida concentrandoci in particolare sugli azzurrini.

ITALIA REPUBBLICA CECA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Ceca U20 viene fornita dalla televisione di stato: una buona notizia dunque per tutti gli appassionati, che potranno seguire in chiaro questa partita valida per il Torneo 8 Nazioni. Nello specifico l’appuntamento di oggi è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e che vi permetterà di seguire la partita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA REPUBBLICA CECA U20 SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U20

Per la diretta Italia Repubblica Ceca U20 Nunziata pensa come sempre al 4-3-1-2, il suo modulo di riferimento: in porta dovremmo vedere Desplanches anche se in nome dell’alternanza potrebbe giocare Sassi, poi una coppia centrale che dovrebbe essere formata da Fontanarosa e Fiumanò con Mulazzi e Turicchia che possono agire sulle corsie esterne. A centrocampo, come già avevamo detto in occasione della partita contro la Romania, Nunziata ha convocato i 2004 Faticanti e Ndour: entrambi viaggiano verso una maglia da titolare.

Da valutare eventualmente il terzo giocatore per completare il reparto ma verosimilmente il posto potrebbe andare ancora a Degli Innocenti, che sarebbe in ballottaggio con Fazzini e Giovane. Infine l’attacco: alle spalle dei due attaccanti ecco la possibile candidatura di Vergara, a formare il tandem offensivo potrebbero essere Montevago e Ambrosino ma chiaramente non partono battuti De Nipoti e Claudio Cassano, quest’ultimo potrebbe anche fare un passo indietro e andare a operare sulla trequarti.

