Diretta Italia Repubblica Dominicana/ Streaming video e tv: azzurre a Conegliano

Italia Repubblica Domenicana, in diretta dal Pala Verde di Conegliano, è la partita di volley femminile prevista quest’oggi martedi 28 maggio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 20,00 in terra veneta, casa di Conegliano, campionessa d’Italia 2018-2019. Nel palazzetto che ha fatto da scenario ai grandi trionfi dell’Imoco, ecco che scende in campo la nazionale di volley femminile guidata dal Ct Mazzanti per la diretta Italia Repubblica domenicana, primo match della seconda settimana per la Nations League. Nuovo appuntamento quindi per le nostre azzurre con la manifestazione targata Fivb che ha di fatto preso il posto del ben noto World Grand Prix: dopo i successi del primo turno (culminato con il trionfo sulla Germania) si torna quindi in campo con l’ovvio obbiettivo di mettere a segno la quarta vittoria di fila, ai danni ovviamente delle ragazze di coach Marcos Kwiek.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA

Dobbiamo segnalare che Italia Repubblica Dominicana non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming video, dunque per seguire questa quarta uscita delle azzurre nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2019 da Conegliano il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: LE AZZURRE

Come già ricordato per la prima settimana della Nations league, per ogni settimana di competizione il ct Mazzanti ha la facoltà di chiamare 14 atlete, delle 25 convocati per la manifestazione. Ecco quindi che in vista della diretta tra Italia e Repubblica Dominicana oltre che per i prossimi incontri con Stati Uniti e Serbia, il commissario tecnico ha cambiato volto allo spogliatoio. Per la tappa casalinga della manifestazione la nostra nazionale vedrà in campo parecchie protagoniste anche dei mondiali che si sono svolti l’estate scorsa e che ci hanno regalato la medaglia d’argento. Ecco quindi che questa settimana vedremo come volti nuovi della delegazione azzurra Cristina Chirichella, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Anna Danesi, Raphaela Folie, Myriam Sylla e Caterina Bosetti. Hanno quindi lasciato il posto Sarah Fahr, Alexandra Botezat, Chiara De Bortoli, Sylvia Nwakalor, Francesca Villani e Anna Nicoletti.



