Diretta/ Italia Repubblica Dominicana streaming video e tv (Volley Nations League)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: AZZURRE NELLA NATIONS LEAGUE DI VOLLEY

Italia Repubblica Dominicana è in diretta dal Ginasio Nilson Nelson di Brasilia, nella capitale del Brasile: in Italia saranno le 23.00 di giovedì 16 giugno quando si giocherà la partita valida per la 6^ giornata di Volley Nations League 2022, il torneo di pallavolo femminile. Le azzurre sono riuscite a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Cina battendo 3-1 la Serbia e rilanciandosi in classifica tra le prime otto della competizione, che possono qualificarsi alla seconda fase dalla Nations League.

Finora 3 vittorie e 2 sconfitte nel cammino delle azzurre, con il tecnico Davide Mazzanti che invita le sue ragazze a stare in guardia: “Affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto ed è molto giovane. La Repubblica Dominicana fa della fisicità il proprio punto di forza e per questa caratteristica potrebbe metterci in difficoltà. Loro ritrovano Martinez che non c’era nella prima tappa ma al di là di questo potrebbero andare in difficoltà in cambio palla anche se in fase break possono essere pericolose. Le ragazze dovranno essere brave più tecnicamente che tatticamente contro un’avversaria come la Repubblica Dominicana. La squadra adesso deve riprendere quelle sensazioni giuste che poi daranno il ritmo di gioco ideale per mettere in evidenza i nostri punti di forza.”

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Dominicana sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 e dunque trasmetterà le partite della nazionale azzurra di volley femminile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, ma che sarà offerto anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: RISULTATI E CONTESTO

Nella serata di giovedì sera andrà in scena Italia Repubblica Dominicana di Nations League femminile di volley: finora dunque tre vittorie in cinque partite per le azzurre, mentre le dominicane dopo quattro sconfitte consecutive in apertura di competizione sono riuscite ad ottenere la loro prima vittoria battendo 3-0 la Corea del Sud. La centrale Anna Danesi ha invitato le compagne di squadra a non abbassare la guardia: “Per noi sarà importante fare risultato anche se sarà una partita nella quale dovremo lavorare nel ritrovare la nostra affinità di gioco. Non dovremo guardare chi avremo di fronte perché sarebbe un grave errore sottovalutare le nostre avversarie. Dobbiamo sforzarci di pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco.“

