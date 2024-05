Diretta Italia Repubblica Dominicana/ Streaming video tv: prosegue la VNL 2024 delle azzurre (30 maggio)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: ALTRO TEST PER LE AZZURRE!

La diretta di Italia Repubblica Dominicana ci farà compagnia poco dopo l’alba: il match di Volley Nations League 2024 sarà infatti alle ore 6:30 italiane di giovedì 30 maggio 2024, siamo al Forum di Macao e questa volta il fuso orario costringerà ad una levataccia per seguire la nostra nazionale, che affronta la seconda partita del secondo girone. Ieri la Francia, due settimane fa un record di tre vittorie e una sconfitta: nella nostra Volley Nations League 2024 spicca ovviamente il favoloso 3-1 alla Turchia per di più a casa loro, un ottimo biglietto da visita per Julio Velasco che avvicina sempre più la qualificazione alle Olimpiadi.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 3-0): tutto facile per le Azzurre! (VNL 2024, oggi 29 maggio)

È questo infatti il grande obiettivo dell’Italia nella competizione in corso: avere il ranking sufficiente a staccare il pass per il Giochi di Parigi, dopo il primo girone di Volley Nations League 2024 dovremmo avere un piede e mezzo in Francia ma aspettiamo che arrivi l’ufficialità, cioè al termine della prima fase di questa competizione che poi lungo la strada potremmo anche provare a vincere. Intanto proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali della diretta di Italia Repubblica Dominicana, un’altra sfida interessante per il gruppo azzurro guidato da Julio Velasco.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 3-2): vittoria al tie break, ancora imbattuti (VNL 2024, 26 maggio)

COME VEDERE ITALIA REPUBBLICANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Italia Repubblica Dominicana: come già fatto in occasione delle altre partite, dobbiamo segnalare che la Volley Nations League 2024 non è trasmessa sui canali della nostra televisione. Quindi, nessun metodo “tradizionale” ma comunque la possibilità di avere accesso alle immagini con i servizi di diretta streaming video: in questo caso sono due e per entrambi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le piattaforme che forniscono la sfida della nostra nazionale sono DAZN e Volleyballworld.net.

DIRETTA/ Italia Giappone (risultato finale 3-1): bel successo azzurro! (VNL 2024, oggi sabato 25 maggio)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: PER SEGUIRE L’ONDA

La diretta di Italia Repubblica Dominicana potrebbe rappresentare una partita meno abbordabile del previsto: la nazionale caraibica ha avuto qualche momento in cui è stata competitiva, solo l’anno scorso le nostre ragazze (sia pure con roster rimaneggiato) erano andate sotto nella sfida di Nations League di Hong Kong e si erano imposte solo al tie break. Ancora, la Repubblica Dominicana alle ultime Olimpiadi ha timbrato un più che onorevole ottavo posto: è dunque una squadra che sa giocare bene e competere, nella sua rosa conosciamo Brenda Castillo, libero, che dopo due stagioni a Scandicci, vincendo Challenge Cup e Cev Cup, si è trasferita a Milano con cui ha raggiunto la finale di Champions League.

L’Italia però si è presentata a Macao confermando il gruppo delle migliori, dunque è chiaro l’intento di Velasco di non perdere tempo nel qualificarsi alle Olimpiadi e allo stesso modo testare le giocatrici che dovranno andare a Parigi a caccia di medaglia; ci aspettiamo dunque una vittoria nella diretta di Italia Repubblica Dominicana, anche se poi ovviamente le partite sono tutte da giocare e le avversarie vanno sempre rispettate. Tra poco in ogni caso il taraflex darà il suo responso circa il match di Volley Nations League 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA