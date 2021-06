Diretta Italia Repubblica Dominicana/ Streaming video tv: riecco le donne (VNL)

Italia Repubblica Dominicana, in diretta dalla Fiera di Rimini, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, sabato 12 giugno, per aprire il quarto ciclo di partite della Nazionale italiana di volley femminile nella Nations League 2021 di pallavolo, il grande evento con tutte le migliori squadre che caratterizza il mese di giugno per il volley mondiale nella bolla di Rimini, riunendo in un evento unico uomini e donne. La diretta di Italia Repubblica Dominicana sarà il decimo impegno azzurro in campo femminile, aprendo come detto il quarto e penultimo ciclo di partite per le ragazze del c.t. Giulio Cesare Bregoli, che funge da capo allenatore di un gruppo giovane.

L’Italia infatti ha scelto di affrontare questa VNL (sia tra gli uomini sia con le donne) come occasione di crescere e maturare esperienza, mentre le big preparano già le Olimpiadi di Tokyo. Non potremo lottare per la qualificazione alla Final Four con le Nazionali che hanno portato le big in Nations League e pure Italia Repubblica Dominicana sarà una partita difficile, dal momento che le caraibiche ci precedono in classifica, ma ogni partita deve segnare un passo avanti per il gruppo azzurro: che cosa succederà stasera?

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Dominicana dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto, da La7, dal momento che la Nations League di volley (anche quella femminile) è un evento trasmesso da La7, anche per quanto riguarda la diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potete comunque consultare, oltre agli account ufficiali che la nostra federvolley mette a disposizione sui social network, il sito volleyballworld.com visitando l’apposita sezione che è dedicata alla Nations League 2021.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Repubblica Dominicana vede dunque tornare in campo le azzurre dopo tre giorni di riposo e allenamento mentre erano protagonisti i maschi. Il bilancio finora è negativo se si guarda solo alla classifica, perché due vittorie e sette sconfitte non sono numeri da Italia, ma come abbiamo già accennato qui si lavora per il futuro ed era dunque da mettere in conto un cammino non facile, in particolare quando si affrontano squadre che hanno portato le proprie migliori giocatrici anche alla VNL di Rimini. Le azzurre hanno cominciato il loro cammino con tre sconfitte contro Polonia, Turchia e Serbia, chiaro segnale di una strada tutta in salita; la seconda settimana ha visto un altro tris di sconfitte contro Russia, Giappone e Brasile; nella terza settimana finalmente sono arrivate delle soddisfazioni, sotto forma di vittorie contro la Corea del Sud prima e la Germania poi, anche se in chiusura è arrivata una prevedibile sconfitta contro gli Usa. Cercare di vincere nelle partite alla portata e imparare il più possibile in quelle “impossibili”: questa deve essere la missione delle nostre ragazze nella Volleyball Nations League 2021…



