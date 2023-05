DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20/ Video streaming tv: focus sugli avversari (27 maggio 2023)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20: GLI AVVERSARI

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Italia Repubblica Dominicana U20, possiamo nel frattempo osservare che questa è la prima partecipazione di sempre ai Mondiali Under 20 per la Repubblica Dominicana, che di conseguenza ha già scritto una pagina di storia riuscendo a qualificarsi per questo torneo iridato giovanile. Merito del secondo posto nel campionato Under 20 del Centro Nord America disputato l’anno scorso in Honduras.

DIRETTA/ Italia Nigeria U20 (risultato finale 0-2): azzurrini, primo ko!

Nella fase ad eliminazione diretta, la Repubblica Dominicana U20 vinse con un pirotecnico 5-4 negli ottavi di finale contro El Salvador, poi ai quarti ecco la vittoria per 1-0 contro la Giamaica ed infine ecco il successo ai calci di rigore in semifinale dopo un pareggio per 2-2 contro il Guatemala. Il sogno di diventare campioni continentali si è infranto in finale, con un brutto ko contro gli Stati Uniti per 6-0, ma restano comunque il secondo posto e soprattutto la prima qualificazione di sempre ai Mondiali per la Repubblica Dominicana U20, che oggi sfiderà i pari età dell’Italia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Simone Pafundi, show in Italia-Brasile/ Video, le magie del 'Messi italiano'

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20 STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Italia Repubblica Dominicana U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Italia Brasile U20, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

Inoltre è possibile visionare tutte le partite della manifestazione in streaming video su Fifa+. Per accedere al servizio è necessario semplicemente registrarsi, senza dover pagare nulla per godersi la rassegna mondiale ospitata dall’Argentina. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Brasile U20 (risultato finale 3-2): successo azzurro all'esordio

ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20

La diretta Italia Repubblica Dominicana U20, in programma sabato 27 alle ore 20:00, rappresenta una sfida fondamentale per l’avventura azzurra nel Mondiale di categoria. D’altronde si tratta dell’ultima gara del girone, quella decisiva per delineare il quadro degli ottavi di finale a cui prenderanno parte le prime due classificate dei sei raggruppamenti più le quattro migliori terze. Avendo già vinto una partita, vale a dire quella d’apertura con il Brasile, l’Italia era partita con un buon vantaggio salvo poi fermarsi con la sconfitta contro la Nigeria che ha rovinato un po’ i piani.

Naturalmente sulla carta passare come prima o seconda piuttosto che terza eviterebbe di incrociare la migliore di uno dei sei gironi. Per questo gli azzurri di Carmine Nunziata scenderanno in campo con la Repubblica Dominicana, fanalino di coda, con il solo e unico obiettivo di vincere. L’ideale sarebbe farlo con più gol di scarto possibile in modo di avere la meglio in caso di classifica avulsa: se la Nigeria dovesse battere il Brasile basterebbe un pari all’Italia per passare come seconda mentre in caso di successo verdeoro sugli africani bisognerebbe colmare quanto prima il gap della differenza reti. L’Italia conta attualmente -1 e se considerassimo anche solo una vittoria per 1-0 sia degli azzurri che del Brasile, troveremmo tre squadre a 6 punti ma con i sudamericani a +6 (attualmente 8:3), i nigeriani a +2 (ora come ora 4:1) e l’Italia solamente a 0. Dunque necessaria una vittoria con più gol possibili. Nell’ultimo scenario, quello del pari tra Brasile e Nigeria, gli azzurri in caso di pari finirebbero terzi mentre se dovessero battere la Repubblica Dominicana andrebbero a concludere il girone da secondi in solitaria.

ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Repubblica Dominicana U20 vedono i centro americani schierarsi col 4-3-3. In porta Xavier Valdez,confermata la difesa composta da Israel, Alex Ciriaco, Kleffer e Guillermo De Peña. Nella zona nevralgica del campo vede Ángel, Yordy e Vasquez dividersi il reparto mentre davanti toccherà a Yunior Manuel Peralta, Anyelo Gómez e Derek Cuevas.

Risposta tricolore con il 4-3-1-2. Tra i pali Desplanches, linea difensiva formata da Zanotti, Ghilardi, Guarino e Turicchia. A centrocampo qualità e quantità con Faticanti, Prati, Casadei. In avanti Baldanzi sarà il trequartista mentre Esposito e Pafundi faranno coppia in attacco.

ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20, QUOTE PER LE SCOMMESSE

La quote della diretta Italia Repubblica Dominicana U20 vedono favorita di gran lunga la formazione azzurra. Addirittura su bewin possiamo trovare il successo italiano a 1.01, il minimo possibile, mentre la vittoria della Dominicana è data a 101 e il pareggio a 34.

Difficile vedere sulla carta due squadre a segno: quota di 3.6 contro l’1.24 che fa presagire ad una gara a senso unico. Veramente basse anche le giocate sugli Over visto che per trovare una quota vicino al 2 (1.70 per la precisione) bisognerà vedere la soglia 4.5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA