DIRETTA ITALIA ROMANIA/ Video streaming Rai 3: le parole di Davide Mazzanti (oggi 15 agosto 2023)

DIRETTA ITALIA ROMANIA: PARLA MAZZANTI

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Romania, leggiamo le dichiarazioni concesse nei giorni scorsi dal c.t. Davide Mazzanti per il sito della Federvolley, perché sono la presentazione migliore dell’Italia in vista degli Europei di volley femminile: “La prima cosa che avevo in mente era alimentare l’equilibrio trovato in VNL perché tutti i pensieri fatti in inverno mi hanno portato a delle scelte. La scelta di queste 14 è figlia di questa volontà, rafforzata dalla crescita importante mostrata dalle ragazze che hanno disputato la VNL durante i due collegiali a Firenze”.

Alessandro Bovolenta, figlio Vigor/ MVP degli Europei U20, sulle orme di papà

Mazzanti ha poi voluto sottolineare che “non faremo molti esperimenti ed in generale il modo in cui inizieremo a Verona sarà il modo con cui giocheremo l’Europeo”, quindi già da oggi potremo attenderci indicazioni significative per il resto del torneo. Mazzanti aveva indicato poi un punto su cui migliorare, cioè il contrattacco, “cercando di essere più incisivi, mentre sul cambio pallo stiamo lavorando di più e sarà necessario migliorare perché il nostro sistema deve prevedere alcune cose che non abbiamo ancora sviluppato come avremmo voluto. Forse la prima parte dell’Europeo ci servirà proprio per perfezionare questo aspetto del gioco”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Fefè De Giorgi/ “Italia, un grande gruppo dagli Europei a Parigi 2024…” (esclusiva)

DIRETTA ITALIA ROMANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania sarà garantita da Rai 3, ribalta quindi generalista per l’inaugurazione degli Europei di volley femminile 2023. Questo vuol dire naturalmente che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video di Italia Romania, che sarà fornita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA ROMANIA

ITALIA ROMANIA: VIA AGLI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE!

Italia Romania, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 15 agosto, si giocherà nel meraviglioso palcoscenico dell’Arena di Verona, sede davvero eccezionale per ospitare la partita inaugurale degli Europei di volley femminile 2023. Si riparte quindi dall’Italia, che è una delle quattro Nazioni organizzatrici della manifestazione insieme a Estonia, Germania e Belgio, ma soprattutto è anche la Nazionale campione d’Europa in carica, dal momento che le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti due anni fa vinsero la precedente edizione degli Europei battendo la Serbia nella finale giocata a Belgrado, in casa delle slave.

DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato finale 3-2): siamo - di nuovo - campioni d'Europa

Ricordi meravigliosi, che l’Italia proverà a rinfrescare: nel frattempo sono arrivati altri traguardi prestigiosi, come la vittoria nella Volleyball Nations League e il terzo posto ai Mondiali 2022, ma adesso bisogna pensare a questi Europei che vivremmo per gran parte in casa fra Verona, Monza, Torino e Firenze, anche se poi la fase finale (sperando di esserne protagoniste) sarà a Bruxelles. Il primo ostacolo è la Romania, che sulla carta non dovrebbe rappresentare un pericolo, però naturalmente c’è la pressione dell’esordio, che può sempre rappresentare un’insidia. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Romania?

DIRETTA ITALIA ROMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Romania, dobbiamo osservare che siamo all’inizio di un’avventura che si annuncia lunga (speriamo) ma pure complessa. Come spesso accade nella pallavolo, la formula degli Europei di volley femminile 2023 sarà intricata e, in questo caso, pure con spostamenti aggiuntivi per il girone dell’Italia, che sarà spalmato tra Verona (solo per la partita inaugurale), Monza e Torino, mentre gli altri gruppi in Belgio, Estonia e Germania giocheranno in sede unica. I gironi sono da sei squadre ciascuno e di conseguenza in questa fase si dovranno giocare ben cinque partite: passano le prime quattro, ma siccome poi si formerà un tabellone tennistico per l’eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi, sarà ovviamente prezioso ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica.

Per la partita di stasera, ci saranno le insidie legate a un palcoscenico meraviglioso ma evidentemente con qualche incognita per giocare una partita di pallavolo, oltre alla tensione dell’esordio casalingo da campionesse d’Europa in carica, ma francamente dal punto di vista tecnico Italia Romania non dovrebbe essere così pericolosa, perché le nostre avversarie non partecipano a un Mondiale dal 2002 e alle Olimpiadi dal 1980, mentre agli scorsi Europei la Romania fu ventitreesima su 24 partecipanti. Insomma, dovrebbe essere l’ideale per rompere il ghiaccio, salvo sorprese nella diretta di Italia Romania…











© RIPRODUZIONE RISERVATA