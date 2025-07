DIRETTA ITALIA ROMANIA: IL DEBUTTO DEL SETTEBELLO AI MONDIALI DI PALLANUOTO 2025

Ieri le ragazze hanno aperto la strada, oggi sabato 12 luglio l’appuntamento è alle ore 14.45 italiane con la diretta Italia Romania per aprire i Mondiali di pallanuoto 2025 da Singapore anche in campo maschile, con la prima uscita quindi del Settebello di Sandro Campagna nel torneo iridato in Asia, a caccia della rivincita dopo il furto subito l’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La rabbia per quanto successo ai Giochi forse non passerà mai del tutto, ma adesso deve diventare una spinta in più per cercare di lasciare il segno sui Mondiali, dove l’Italia vanta nella storia quattro ori, altrettanti argenti e un bronzo e dove siamo vice-campioni in carica dopo il secondo posto di un anno e mezzo fa a Doha.

Si comincia ovviamente con la fase a gironi: ogni gruppo è formato da quattro squadre, la prima avrà accesso immediato ai playoff mentre la seconda e la terza andranno ai playoff e la quarta sarà eliminata. In teoria la lotta sarà con la Serbia che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi, ma nel frattempo si deve cominciare bene contro la Romania.

Abbiamo infatti un girone molto europeo, nel quale l’unica eccezione sarà il Sudafrica, destinato ad essere l’anello debole. La diretta Italia Romania invece potrebbe già essere più insidiosa, contro una rivale di buon livello, anche se naturalmente è una partita da vincere per poi lanciare la sfida alla Serbia, che affronteremo dopodomani.

ITALIA ROMANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Romania in tv sarà sia su Rai Sport sia sui canali di Sky Sport, una doppia possibilità quindi anche in diretta streaming video – anche se solo per gli abbonati su Sky.

DIRETTA ITALIA ROMANIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA ROMANIA: FOCUS SUL SETTEBELLO

Sarà dunque un Mondiale tosto fin dal girone quello che ci attende a Singapore, motivo per cui sarebbe fondamentale aprirlo con una bella vittoria nella diretta Italia Romania. Negli ultimi quattro tornei iridati il Settebello ha ottenuto un oro e due argenti, mancando il podio solamente a Fukuoka 2023, segno dell’altissimo livello della nostra Nazionale di pallanuoto, che certamente sarà animata anche dal desiderio di dimostrare che pure a Parigi l’Italia avrebbe meritato di più. Sarà il fuoco che dovremo avere a Singapore e più in generale in tutto il quadriennio verso Los Angeles.

A proposito delle Olimpiadi 2024, a Parigi c’era anche la Romania, che era nel nostro girone e sconfiggemmo con un netto 18-7. I rumeni in effetti hanno una discreta Nazionale, come dimostra la presenza costante nei grandi eventi internazionali che non è mai banale considerando che in Europa la concorrenza è davvero folta, però un gradino sotto le grandi potenze della pallanuoto, ovviamente compreso il nostro Settebello. L’auspicio allora è quello di cominciare il nuovo cammino con un’altra netta vittoria nella diretta Italia Romania…