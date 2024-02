Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: test abbordabile (Mondiali pallanuoto 2024, 9 febbraio)

DIRETTA ITALIA ROMANIA: ULTIMA DEL GIRONE!

Italia Romania si gioca in diretta dall’Aspire Dome di Doha, alle ore 10:00 di venerdì 9 febbraio, ed è la terza e ultima partita nel gruppo D ai Mondiali pallanuoto 2024. Il Settebello affronta la sua ultima sfida nel girone, e si lancia verso i turni ad eliminazione diretta: dopo l’esordio roboante contro il Kazakhstan e la super sfida all’Ungheria, l’Italia affronta ora una nazionale che ha un livello chiaramente inferiore e che, per quanto vada comunque rispettata come tutte le rivali, sappiamo di poter e dover battere largamente per proseguire al meglio in un Mondiale per noi importante.

Diretta/ Italia Canada (risultato finale 12-8): Setterosa ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2024, 8 febbraio)

Da qui infatti il Settebello cercherà il pass per le Olimpiadi, che aveva mancato nel corso degli Europei dello scorso mese; la nazionale di Sandro Campagna dovrà dunque provare a confermarsi sul podio di una grande manifestazione e magari tornare su quello iridato che manca da tre anni, sapendo comunque che la strada sarà tutt’altro che semplice. Adesso possiamo aspettare che la diretta di Italia Romania prenda il via, e nel frattempo fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali di questa partita.

Diretta/ Italia Ungheria (risultato 14-15 d.c.r.): azzurri sconfitti (Mondiali, 7 febbraio)

ITALIA ROMANIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania, partita valida per i Mondiali pallanuoto 2024, sarà trasmessa su Rai Sport come del resto tutta la programmazione di questa kermesse: l’appuntamento sarà dunque in chiaro per tutti al numero 57 del vostro telecomando, ricordando che in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match di oggi anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è accessibile tramite il sito di Rai Play oppure la relativa app, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA ROMANIA

DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 25-3): successo largo per il Setterosa! (Mondiali, 6 febbraio)

DIRETTA ITALIA ROMANIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà quindi con la diretta di Italia Romania che si chiuderà il girone eliminatorio del Settebello ai Mondiali pallanuoto 2024. A differenza di quanto successo alle ragazze, che hanno avuto un gruppo del tutto abbordabile anche perché i valori a livello femminile sono forse più netti, gli azzurri di Campagna hanno comunque dovuto affrontare l’Ungheria, e già a partire dal primo turno ad eliminazione diretta l’asticella si alzerà; l’Italia come detto arriva dal bronzo conquistato agli Europei, un risultato certamente positivo nel processo di crescita, e ora punta a fare meglio.

La qualificazione alle Olimpiadi è un tema assolutamente prioritario, ma chiaramente non deve essere vista come l’unico obiettivo perché il Settebello è arrivato a Doha sapendo di poter vincere i Mondiali pallanuoto 2024. Questo dunque deve provare a fare il nostro gruppo: intanto il girone termina oggi, poi scopriremo finalmente quale sarà la nostra prossima avversaria e da lì, sempre e comunque affrontando una partita alla volta, potremo iniziare a capire quale sarà il nostro cammino verso Parigi e la medaglia d’oro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA