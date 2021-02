Diretta Italia Romania/ Streaming video tv: fine girone (qualificazioni Eurobasket)

DIRETTA ITALIA ROMANIA: L’ULTIMA PARTITA!

Italia Romania, in diretta dalla Ahmet Comert Sports Hall di Istanbul, si gioca alle ore 19:00 – fuso di casa nostra – di sabato 6 febbraio: la nazionale azzurra di basket femminile chiude il gruppo D nelle qualificazioni agli Europei 2021. L’appuntamento sarà per il prossimo giugno, come abbiamo già visto nei giorni scorsi; qualificazione sostanzialmente ottenuta, ma si tratta di fare l’ultimo step provando a chiudere in bellezza contro una squadra che avevamo già battuto all’andata e che, per valori, ci è inferiore. Si conclude dunque il percorso di avvicinamento al torneo che verrà disputato in Italia e Francia.

Le ultime quattro gare, a causa della pandemia, sono state disputate in una bolla e dopo quella di novembre, con le quattro nazionali impegnate a Riga, siamo andati in Turchia. Archiviato il match contro la Danimarca, adesso sfidiamo le romene e sarà interessante valutare quali saranno le rotazioni di coach Lino Lardo, che avrà poi il “problema” di mettere insieme una squadra competitiva per affrontare la fase finale. Intanto, mentre aspettiamo che la diretta di Italia Romania prenda il via, possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali legati alla serata di Istanbul.

DIRETTA ITALIA ROMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania sarà garantita dalla televisione satellitare, dunque sarà un’esclusiva riservata a tutti i possessori di un abbonamento all’emittente: l’appuntamento è su Sky Sport Uno, canale al numero 201 del decoder, e in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito fiba.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play, il boxscore e le statistiche delle squadre e delle giocatrici impegnate sul parquet.

DIRETTA ITALIA ROMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque a Italia Romania ricordando che contro questa avversaria avevamo giocato a novembre, vincendo con uno scarto di 22 punti: un successo netto arrivato nella bolla in Lettonia, che ci ha appunto detto come le differenze sul parquet fossero nette. Nel frattempo Lardo ha preso il comando delle operazioni e, salvo scossoni, sarà lui a guidare la nostra truppa agli Europei; l’Italia ha in questo momento un gruppo giovane, con alcune veterane ma sostanzialmente formato da tante giocatrici che hanno appena iniziato una carriera internazionale e sperano dunque di ritagliarsi un bello spazio. Tra di loro potrebbe anche esserci Martina Villa, la sedicenne di Costa Masnaga che lo scorso autunno è balzata agli onori delle cronache con una super prestazione in campionato; queste però saranno valutazioni che andranno fatte in corso d’opera e tra qualche mese, in questo momento le azzurre vogliono chiudere al meglio il girone delle qualificazioni e poi prepararsi ad affrontare la fase finale, vedremo allora come andranno le cose tra poche ore contro la Romania.



