DIRETTA ITALIA ROMANIA U21 (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

È finalmente arrivato il momento della diretta Italia Romania U21: una partita che ha parecchi precedenti anche in ambito ufficiale, l’ultima sfida però rimane un’amichevole che gli azzurrini avevano vinto 4-2 nel novembre di ormai quattro anni fa. Abbiamo sfidato la Romania più volte nelle qualificazioni agli Europei: ci sono quattro sfide di cui tre sono state vinte dalla nostra nazionale, con un solo pareggio, la più recente ci aveva visto vittoriosi in trasferta nel marzo 2001 grazie a un gol che Andrea Pirlo aveva segnato direttamente da calcio d’angolo.

DIRETTA/ Portogallo Francia U21 (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (Europei 2025, 11 giugno)

Curiosamente invece la Romania ci ha battuto, su due volte, anche quando eravamo campioni d’Europa in carica: amichevole dell’agosto 2004, tutto nel primo tempo con George Puscas e Mihai Balasa e la rete azzurra di Danilo Cataldi. Adesso spazio alle formazioni ufficiali, perché ci siamo: la diretta Italia Romania U21 può davvero cominciare! ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata ROMANIA (4-2-3-1): Sava; Strata, Ignat, M. Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; R. Ilie, Munteanu, Stoica. Allenatore: Daniel Pancu (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Polonia Georgia U21 (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Europei 2025, 11 giugno)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA ROMANIA U21

Siamo in chiaro con la diretta Italia Romania U21, che sulla nostra tv viene garantita da Rai Due e di conseguenza anche in diretta streaming video su Rai Play, sito o applicazione. ITALIA ROMANIA U21 DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA ROMANIA U21: LA PRIMA DA NON SBAGLIARE!

Finalmente la diretta Italia Romana U21 ci farà vivere, dalle ore 21:00 di mercoledì 11 giugno 2025, l’esordio della nostra nazionale agli Europei Under 21 2025: è la prima giornata del girone A e si gioca all’Anton Malatinsky di Trnava, in terra slovacca l’Italia U21 va a caccia di un risultato che manca ormai da tempo, 21 anni fa il titolo Under 21 più recente e nel corso di questo periodo gli azzurrini hanno avuto anche nazionali in grado di sbancare la competizione, salvo però non esserci riusciti andando incontro anche a delusioni cocenti, tra tutte l’eliminazione al girone nell’Europeo giocato in casa.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE/ La Spagna batte i slovacchi! Diretta gol live score (11 giugno)

Oggi ci presentiamo agli Europei Under 21 2025 con una nazionale guidata da Carmine Nunziata, con elementi che hanno messo insieme buona esperienza in Serie A; forse non la rosa più forte che abbiamo avuto in epoca recente ma comunque una squadra che sicuramente ha tutto per arrivare ai quarti per poi giocarsela. Essendo un girone da quattro con le prime due che avanzano, e vista la presenza della Spagna nel gruppo A, la diretta Italia Romania U21 assume immediatamente connotati fondamentali; vedremo se porteremo a casa la vittoria, intanto facciamo qualche considerazione su come le due nazionali saranno schierate.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21

Gioca con il rombo di centrocampo Nunziata, nella diretta Italia Romania U21 i dubbi riguardano proprio la mediana perché Baldanzi, Fazzini ma anche Casadei possono operare sulla trequarti mentre sulle mezzali ci sono elementi come Alessandro Bianco e Ndour che possono pensare di rubare il posto a Pisilli, non bisogna poi dimenticarsi di Fabbian e allora a rimanere fuori potrebbe essere Prati, sulla carta il nostro regista. Davanti invece non troppe opzioni: dovrebbero giocare Ambrosino e Gnonto a meno di avere un attacco atipico, in difesa è ballottaggio Pirola-Diego Coppola per la coppia centrale

. La Romania vara un 4-2-3-1 nel quale spicca la presenza di Dutu, che gioca nel Milan Futuro e comanda la difesa a protezione del portiere Hindrich; come centravanti dovrebbe giocare Muntenau che se la vede con Blanuta e Rares Burnete, già grande protagonista del Lecce Primavera che a suon di gol ha portato allo scudetto, a centrocampo invece agisce il tandem Vulturar-Mihai e attenzione alla propulsione dalle corsie laterali, dove Mitrov o Stoica dovrebbero adattarsi per giocare a destra mentre Popescu sarebbe il laterale sinistro, con Grameni che di fatto è un centrocampista che si presta ad agire tra le linee come battitore libero.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA ROMANIA U21

Analizziamo anche le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Italia Romania U21: la vittoria degli azzurrini regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,60 volte quanto investito, per contro il segno 2 sul successo della Romania porta in dote una vincita che è pari a 5,25 la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per l’opzione del pareggio, con questo bookmaker garantirebbe una vincita corrispondente a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.