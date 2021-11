Diretta Italia Romania U21/ Streaming video Rai 2: una bella amichevole a Frosinone

DIRETTA ITALIA ROMANIA U21: AMICHEVOLE A FROSINONE

Italia Romania U21, che è in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, si gioca alle ore 17:30 di martedì 16 novembre: è un’amichevole che gli azzurrini affrontano qualche giorno dopo la preziosa vittoria in Irlanda, che ci ha tenuto virtualmente al comando del girone delle qualificazioni agli Europei di categoria. Paolo Nicolato dunque arriva con fiducia a questo impegno: la Svezia è ancora davanti, ma ha giocato una partita in più e dunque noi potremmo scavalcarla, anche se poi sarà decisivo il match di ritorno e poco tempo fa contro gli scandinavi abbiamo beffardamente pareggiato.

La Romania invece non gioca le qualificazioni: insieme alla Georgia sarà il Paese ospitante degli Europei Under 21 2023, dunque si prepara giocando alcuni test contro nazionali che sfruttano il turno di riposo. Non ci resta dunque che metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose nella diretta di Italia Romania U21, ma prima come sempre possiamo fare una rapida analisi su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici qui a Frosinone, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA ROMANIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania U21 sarà su Rai Due: la televisione di stato conferma dunque l’appuntamento con le partite delle nostre nazionali di calcio, si tratterà di una visione in chiaro per tutti e, in assenza di un televisore, come al solito l’emittente metterà a disposizione il servizio di diretta streaming video. Non sono previsti costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21

Dal ritiro azzurro hanno lasciato in tre: dunque per Italia Romania U21 Nicolato ha un gruppo ridotto, e al netto di questo potrebbe esserci ampio turnover. In porta da esempio potrebbe giocare Turati, davanti a lui Okoli e Canestrelli mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Cambiaso e Quagliata, o anche Ferrarini. In mezzo al campo Salvatore Esposito può essere confermato, con lui possono essere valutati Filippo Ranocchia e Fagioli; nel tridente offensivo una chance può averla Mulattieri, Cortinovis e Pellegri potrebbero affiancarlo come esterni.

La Romania di Florin Bratu potrebbe giocare con un 4-2-3-1: in porta Popa, a protezione due centrali che sarebbero Screciu e Dican mentre Tirlea e Ticu andrebbero a fare i terzini. La cerniera di centrocampo può essere formata da Albu e Serban (in ballottaggio anche Toma e Isac), poi la linea dei trequartisti con Pitu o Cimpanu in posizione centrale e due laterali che possono essere Miculescu e Petrila, con Jovan Markovic che è favorito sulla concorrenza per agire nel ruolo di centravanti.



