Diretta Italia Russia/ Atp Cup 2022 streaming video tv: si chiude il girone (tennis)

DIRETTA ITALIA RUSSIA ATP CUP 2022: VERSO LA SEMIFINALE!

Italia Russia si gioca in diretta dalla Ken Rosewall Arena di Sydney, con inizio – da confermare – che dovrebbe essere intorno alla mezzanotte italiana di giovedì 6 gennaio: l’ultima giornata del gruppo B della Atp Cup 2022 può traghettare gli azzurri verso la semifinale del torneo, ricordando che soltanto la prima classificata di ciascun raggruppamento proseguirà il suo cammino. La Russia è certamente la nazionale migliore del girone, o meglio lo era: è presente Daniil Medvedev, numero 2 Atp e vincitore degli ultimi Us Open, pronto già ora a scalzare Novak Djokovic dalla vetta del ranking.

Il problema per i russi è che gli altri singolaristi si sono arresi al Coronavirus: prima Andrey Rublev, defezione fondamentale visto che parliamo di un Top Ten con cui Medvedev ha vinto la scorsa Atp Cup e soprattutto la Coppa Davis 2021, e poi anche Aslan Karatsev e Karen Khachanov, quest’ultimo in realtà proiettato già ad Adelaide per iniziare la stagione. Con la formazione rinnovata dunque, nella diretta di Italia Russia i nostri avversari devono accettare di non essere i favoriti; tuttavia nella Atp Cup 2022 possiamo sempre aspettarci qualche sorpresa…

DIRETTA ITALIA RUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA ATP CUP 2022

La diretta tv di Italia Russia per la Atp Cup 2022 sarà coperta dalla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso alle immagini live da Sydney attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, quest’ultimo interamente dedicato al torneo in questi giorni. Inoltre, la diretta streaming video verrà come sempre garantita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, e i match dell’Italia alla Atp Cup 2022 verranno poi rimandati in onda in differita alle ore 21:00, così da poterli eventualmente recuperarli in prima serata.

DIRETTA ITALIA RUSSIA ATP CUP 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Russia potrebbe dunque condurre la nostra nazionale verso la semifinale della Atp Cup 2022: intanto bisogna ricordare che questa sfida è la riedizione della finale dello scorso anno, nella quale i russi al gran completo si erano presi il titolo. Le cose da allora sono cambiate: 12 mesi fa infatti l’Italia non aveva Jannik Sinner, che era sì in Australia ma impegnato in un 250 che aveva anche vinto. Da quel momento l’altoatesino ha iniziato una crescita esponenziale che lo ha portato a una finale Masters 1000, nella Top Ten del ranking e a esordire alle Atp Finals, sia pure come riserva. A proposito, Sinner può andare a caccia di rivincita nei confronti di quel Medvedev che lo ha battuto a Torino, escludendolo da una semifinale che sarebbe stata storica.

La Russia però in generale è ampiamente rimaneggiata, se non altro Karatsev – battuto da Matteo Berrettini nella finale di Belgrado – sarebbe stato un avversario più ostico e così anche Khachanov, invece il secondo singolarista dei nostri avversari è Roman Safiullin entrato nella Atp Cup 2022 con il numero 167 della classifica mondiale. Chiaramente, qualora dovessimo arrivare al doppio con una vittoria a testa (con Medvedev è ampiamente possibile) il doppio diventerebbe decisivo: anche in questo caso siamo favoriti con qualunque coppia dovessimo giocarlo, eppure mai dire mai e allora staremo a vedere quello che succederà.



