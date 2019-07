Diretta Italia Russia/ Streaming video: azzurre per l’oro nel volley (Universiadi)

Italia Russia, in diretta dal Pala Sele di Eboli, è la partita di volley femminile in programma oggi venerdi 12 luglio 2019, con fischio d’inizio già fissato per le ore 20,30. Si accende oggi quindi la finale per la medaglia d’oro nel tabellone del volley femminile alle Universiadi 2019 di Napoli e le nostre azzurre sono impazienti di salire sul primo gradino del podio. Da padrone di casa infatti le ragazze del ct Paglialunga hanno davvero reso onore al tricolore nella manifestazione dove però la nostra nazionale non vanta una solida tradizione, almeno negli ultimi anni. Non così invece la Russia che è pure campionessa in carica alle Universiadi per il volley femminile. Capiamo subito che ci attenderà una finale per la medaglia d’oro ricca di spunti e di grandi sorprese, a cui però le nostre beniamine si affacciano con grande ottimismo.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA RUSSIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Russia di quest’oggi, finale per la medaglia d’oro del volley femminile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la finale più prestigiosa in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Come affermato prima la nostra nazionale di volley femminile si affaccia alla diretta Italia Russia di questa sera ad Eboli e quindi alla finale per la medaglia d’oro alle Universiadi 2019 di Napoli con grande ottimismo, trascinata non solo dal caloroso pubblico di casa, ma anche sicura per le belle cose fatte vedere finora. La nostra selezione, guidata dal ct Marco Paglialunga infatti si messa in luce fin dalla fase a girone, chiusa da seconda nel gruppo D alle spalle del Giappone (vice campionessa in carica), con ben 6 punti e avendo rimediato successi contro Usa e Svizzera. Avuto accesso al tabellone finale della competizione l’Italia del volley femminile poi ha ben sconfitto il Brasile e pure l’Ungheria, giungendo quindi alla tanto ambita finale per la medaglia d’oro. Percorso netto anche per la Russia, già leader nella fase a gruppi, chiusa a bottino pieno contro Canada, Thailandia e Messico. Nel tabellone finale le russe poi si sono rivelate davvero dominati, battendo prima la Repubblica ceca ai quarti e pure il Giappone in semifinale. Dati tali fattori, possiamo dire che ci attende un match quanto mai ostico ma sicuramente davvero entusiasmante, tutto da vivere: a chi andrà poi la medaglia d’oro?

DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA RUSSIA, VOLLEY UNIVERSIADI