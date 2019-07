Diretta Italia Russia/ Streaming video: azzurri per il bronzo (calcio, Universiadi)

Italia Russia, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, è la partita di calcio maschile in programma oggi sabato 13 luglio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 17,00. Finalina di consolazione per la nostra selezione italiana del calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli: oggi infatti l’Italia di Mister Arrigoni se la vedrà con la controparte russa per la finale del 3-4^ posto della manifestazione di stanza in Campania, che metterà quindi in palio la medaglia di bronzo. Non è certo questo quello a cui puntavano i nostri beniamini che pure pochi giorni fa avevano accarezzato la finale più importante: in semifinale però la roulette dei calci di rigore ha dato ragione al Giappone, che si contenderà quindi l’oro con il Brasile. Nonostante quindi la grande delusione, l’avventura degli azzurri non è finita qui: l’obbiettivo sarà sempre quello di chiudere queste Universiadi 2019 di Napoli al meglio e quindi con la medaglia di bronzo al collo. Ma l’impresa non sarà certo facile e l’Italia di Arrigoni si deve far trovare ben pronta.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA RUSSIA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Russia Italia di quest’oggi, finale per la medaglia di bronzo nel tabellone del calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita degli azzurri in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA RUSSIA ITALIA: IL CONTESTO

Come detto prima, la finale per il 3-4^ posto nel calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non era certo il primo obbiettivo dell’Italia che pur si è comportata benissimo in questa avventura campana. Vediamo quindi che cosa è accaduto nel percorso della selezione di Arrigoni prima della diretta Russia Italia di quest’oggi. Fin dalla fase a gironi infatti gli azzurri ci avevano fatto sognare: nel gruppo B infatti avevano da chiuso da primi facendo bottino pieno alle spalle di Ucraina e Messico. Arrivati quindi nel tabellone finale i nostri beniamini erano riusciti a sconfiggere per 1-0 la Francia ai quarti, ma in semifinale, come ricordato, i calci di rigore hanno condannato l’Italia a prendere parte alla finale di consolazione. Cammino simile per la Russia, che pur nel girone D aveva trovato il biglietto per i quarti di finale del calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli solo dal secondo gradino, tra Giappone e Argentina. Nella fase successiva poi i russi seppero superare l’Irlanda per 1-0, ma nulla poterono contro il Brasile in semifinale, dove vennero sconfitti per 2-1. Saranno quindi due nazionali vogliose di riscatto quelle che si sfideranno oggi per il bronzo: che ci dirà quindi il campo al triplice fischio finale?

