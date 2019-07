Diretta Italia Russia/ Streaming video e tv: azzurre per i quarti (Europei basket)

Italia Russia, in diretta dalla Belgrade Riga di Belgrado, capitale della Serbia, si gioca alle ore 20.30 italiane di questa sera martedì 2 luglio per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile 2019. La dicitura ottavi a dire il vero non è del tutto corretta: si dovrebbe parlare di spareggi playoff per l’accesso ai quarti, la formula infatti prevedeva che la prima di ogni girone della prima fase accedesse direttamente ai quarti, seconde e terze disputano questo spareggio mentre le quarte sono state eliminate. Italia Russia dunque mette di fronte le azzurre che hanno ottenuto il secondo posto nel girone C e le russe, terze nel girone D. La Russia fino a questo momento ha deluso, ma sulla carta resta formazione molto temibile: per l’Italia l’auspicio è che non faccia il salto di qualità proprio adesso, di sicuro per quanto visto finora le azzurre potranno giocarsi le loro carte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della televisione satellitare che detiene i diritti per trasmettere gli Europei di basket femminile 2019. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati Sky, naturalmente tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Russia, possiamo ricordare che finora le azzurre hanno vinto due partite a fronte di una sconfitta, un cammino certamente positivo ma che adesso ci consegna la Russia, una rivale certamente molto scomoda come terza dell’altro girone – salvatasi all’ultima giornata con la sconfitta contro le cugine della Bielorussia da una clamorosa eliminazione immediata da questi Europei. Avremo bisogno di una prestazione convincente, come quella che abbiamo mostrato domenica contro la Slovenia, quando abbiamo segnato 75 punti andando dunque oltre i punteggi molto bassi sia nella vittoria contro la Turchia sia nella sconfitta contro l’Ungheria. Sicuramente l’Italia fino a questo momento è piaciuta soprattutto in difesa, questa è una ottima base di partenza per puntare a fare un altro passo avanti verso la fase finale di questi Europei: confermare questa solidità e giocare in attacco come contro la Slovenia, questa deve essere la ricetta per superare la Russia.



