Diretta Italia Russia/ Streaming video e tv: nuova amichevole a Verona (basket)

Italia Russia, in diretta dal Pala Olimpia di Verona, è la partita di basket in programma oggi, venerdì 9 agosto 2019, con la palla a due fissata per le ore 20.30 di questa sera. Italia Russia sarà per gli azzurri il secondo impegno nella Verona Basketball Cup 2019, torneo amichevole quadrangolare organizzato nella città scaligera in vista dei prossimi Mondiali in Cina, che vedranno pure la nostra Italia protagonista dal 31 agosto al 15 settembre sotto la guida del commissario tecnico Meo Sacchetti, colmando una lacuna di ben 13 anni. Dopo l’ottima esperienza degli azzurri nella Trentino Cup, vinta proprio dall’Italia con il successo in finale contro la Costa d’Avorio, ecco un nuovo torneo amichevole per affinare sempre di più la preparazione al torneo iridato, che si fa sempre più vicino per l’Italia del basket.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE ITALIA RUSSIA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Russia, amichevole di basket prevista a Verona alle ore 20.30, sarà visibile agli abbonati di Sky Sport: l’appuntamento sarà sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite sito oppure app di Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Con la diretta Italia Russia di questa sera, la Nazionale azzurra di basket vive una tappa importante della preparazione verso i Mondiali di Cina che inizieranno a fine mese. Italia Russia infatti ci metterà di fronte a una grande tradizionale del basket mondiale. Di recente a dire il vero la Russia ha vissuto anni non semplici, come confermano le mancate partecipazioni ai Mondiali 2014 e alle Olimpiadi 2016, ma se consideriamo che l’Italia manca ai Giochi dal 2004 e ai Mondiali dal 2006, ecco che comunque la Russia resta un punto di riferimento, in particolare se si pensa al bronzo ottenuto dai russi alle Olimpiadi di Londra 2012. Il quarto posto agli Europei 2017 può avere segnato per loro l’inizio di una nuova crescita, in generale comunque possiamo parlare di due Nazionali che si affacciano di nuovo alla massima ribalta dopo un periodo difficile (più lungo per l’Italia) e di conseguenza il test di stasera a Verona sarà sicuramente di grande interesse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA