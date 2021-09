Diretta Italia Russia/ Streaming video Rai: le azzurre nei quarti! (Europei volley)

DIRETTA ITALIA RUSSIA: AZZURRE PER LA ZONA MEDAGLIE!

Italia Russia, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 1 settembre: è la partita valida per i quarti di finale degli Europei 2021 di volley femminile, quella che potrebbe consegnarci un altro accesso alla zona medaglie – dopo quello di due anni fa, quando conquistammo il bronzo. Le azzurre ci arrivano con un ruolino di marcia fantastico: sei vittorie in altrettante gare disputate nel torneo, con appena due set persi. Uno di questi nell’ottavo contro il Belgio: il secondo che aveva portato alla temporanea parità, ma al netto di quell’incidente di percorso l’Italia ha dominato il match facendo vedere di essere nettamente superiore.

Adesso inevitabilmente l’asticella si alza: in Italia Russia l’avversaria fa parte dell’élite del volley europeo e mondiale, anche se sta vivendo un momento non troppo esaltante rimane una nazionale di sicuro talento ed è anche allenata da un italiano (il veneto Sergio Busato), cosa questa che potrebbe creare qualche grattacapo in più anche se non è un assioma certo (Daniele Santarelli con la sua Croazia è uscito nettamente sconfitto dal personale derby). Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Italia Russia; aspettando che la partita si giochi possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati ai quarti degli Europei 2021 di volley femminile.

DIRETTA ITALIA RUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia sarà affidata a Rai Sport + e Rai Sport: per oggi saranno questi due canali a trasmettere la partita, rimane dunque confermato l’appuntamento con la televisione di stato che ha mandato in onda tutte le gare delle azzurre negli Europei 2021 di volley femminile. Inoltre, gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno avvalersi anche di questa possibilità; sarà una visione in diretta streaming video, un’alternativa che naturalmente è consentita anche visitando, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.raiplay.it oppure installando l’app collegata. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Russia è ovviamente una partita da non sbagliare: chi perde va a casa, chi vince resta a Belgrado per disputare la Final Four degli Europei 2021 di volley femminile. La Russia, seconda nel suo girone alle spalle della Serbia (perdendo due partite, tra cui quella contro il Belgio da noi battuto due giorni fa), si è presentata al torneo dopo aver perso i quarti delle Olimpiadi contro il Brasile; Sergio Busato ha spiegato di aver scelto le convocate volendo puntare soprattutto sui Mondiali, e dunque lasciando a casa alcune big per favorire quelle giovani che andranno valutate.

Per questo motivo dall’elenco delle giocatrici russe mancano Natalia Goncharova (soprattutto), Irina Voronkova e Irina Fetisova; presente invece l’esperta palleggiatrice Evgenija Startseva così come la giovanissima (17 anni) Arina Fedorovtseva, che in estate ha firmato per il Fenerbahçe a conferma della sua crescita. L’Italia appare superiore, e lo aveva dimostrato anche a Tokyo; tuttavia, anche se magari la Russia non ha la vittoria degli Europei 2021 di volley femminile il suo principale obiettivo, la partita resta da vincere e dunque ci affidiamo a Paola Egonu, Miriam Sylla, Elena Pietrini e tutte le altre ragazze di Davide Mazzanti nella speranza di fare strada, e guadagnare l’accesso alla zona medaglie.



