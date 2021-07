Diretta Italia Russia/ Streaming video tv: debutto per le azzurre (volley)

DIRETTA ITALIA RUSSIA: DEBUTTO PER LE AZZURRE

Italia Russia, in diretta alla Ariake arena di Tokyo, è la partita di volley femminile in programma oggi, domenica 25 luglio 2021 per il primo turno della fase a gironi della pallavolo alle Olimpiadi 2020 di Tokyo: fischio d’inizio previsto per le ore 2.00 del mattino italiano. Dopo il debutto della nazionale maschile di Blengini, tocca alla selezione di Davide Mazzanti cominciare la propria avventura a cinque cerchi: subito per le nostre beniamine al primo turno un avversario impegnativo, che ben metterà alla prova non solo lo stato di forma ma pure le motivazioni della nostra squadra. Che non dovrebbero davvero mancare: l’Italia, guidata da una super Paola Egonu ambisce con merito a un ruolo di vera protagonista alle Olimpiadi 2020 di Tokyo, puntando chiaramente al podio. La strada per l’impresa a Tokyo 2020 è però ben lunga: meglio cominciare il cammino subito e con una bella vittoria nella diretta Italia Russia.

DIRETTA ITALIA RUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che la sfida di volley femminile tra Italia e Russia sarà sicuramente visibile in diretta streaming video sulla piattaforma in abbonamento Discovery +, che ha acquisto i diritti per la copertura completa delle Olimpiadi 2020 di Tokyo. Da segnalare che il servizio sarà pure incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime, Eurosport Player e Tim Video. Va aggiunto che, stando alle ultime indicazioni, la partita delle azzurre non dovrebbe essere visibile in diretta tv, anche se la Rai, che garantisce almeno 200 ore di diretta per i Giochi, potrebbe comunque decidere di aprire una finestra su questo incontro.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Impazienti di vivere la diretta tra Italia e Russia, anche se l’orario (le 2.00 del mattino italiano) non è certo dei migliori, ci pare ora doveroso dare un maggior contesto all’incontro di stanotte, valido per il primo turno dei gironi del volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020. Come abbiamo accennato prima, al squadra azzurra è tra le grandi favorite per il podio nel torneo e pure in vista della sfida di questa notte con la delegazione russa: la squadra di Mazzanti vanta un gruppo molto forte (forse solo di poco carente in regia) e motivato con personalità importanti e pronte a dare il meglio di sè. Lo abbiamo visto pure negli ultimi giorni, con l’Italia impegnata in due amichevoli pre olimpiache mentre già si trovava a Tokyo: sia contro il Brasile che contro la Corea del Sud la nostra nazionale ha ben figurato dimostrando di essere pronta fisicamente e psicologicamente. Pure non aspettiamoci un match semplice oggi con la Russia: la formazione di Busato rimane una squadra da non sottovalutare, arrivata al quinto posto nell’ultima edizione dei giochi in Brasile. L’ultima parola al solito l’avrà il campo.

