Diretta Italia Russia/ Streaming video tv: match difficile per le azzurre

DIRETTA ITALIA RUSSIA: SFIDA IMPEGNATIVA PER LE AZZURRE

Italia Russia, in diretta dalla bolla sanitaria creata della Fiera di Rimini, è la partita di volley femminile in programma oggi, lunedì 31 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Si accende la seconda settimana della Nations league di volley femminile e primo impegno per le azzurre, guidate dal ct Bregoli sarà contro le Russe, bronzo alla Coppa del mondo del 2019 in Giappone e pure prossime “colleghe” ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Subito dunque un banco di prova ben impegnativo per le nostre beniamine, che hanno pure potuto riposare ben poco dopo le batoste occorse al via della manifestazione Fivb. Per la selezione rinnovata e colma di esordienti di Bregoli infatti non è stata certo una buona prima settimana, con tre KO. Pure è tempo di mettersi alle spalle la delusione e di tornare in campo, pronte ad affrontare con coraggio l’ostacolo russo.

DIRETTA ITALIA RUSSIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Russia, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 21.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Russia, ci pare doveroso dare un maggior contesto all’incontro che ci attende oggi: come le due squadre approdano al secondo turno della Nations league? Per le azzurre abbiamo accennato ai tre KO che la squadra di Bregoli ha ottenuto nel primo turno, contro Polonia, Turchia e Serbia: pure non possiamo dire di esser deluse dalle nostre ragazze, che pure contro le turche, vice campionesse d’Europa schierate al gran completo a Rimini, hanno fatto vedere ottime giocate e gran voglia di mettersi in mostra. Contro per l’Italia oggi avrà una squadra che ha ottenuto le sue soddisfazioni finora e che punta al colpaccio. La Russia infatti nella prima settimana della Nations league ha ottenuto subito una vittoria netta per 3-0 contro la Germania, e ancora ha avuto la meglio sul Belgio il giorno dopo: è finita però KO contro l’Olanda, per 3-1. La squadra di Sergio Busato pure rimane rivale temibilissima: vedremo che succederà oggi in campo.

