Diretta Italia Russia/ Streaming video tv: qualificazioni Europei 2021 (basket)

Italia Russia si gioca alle ore 20:30 di giovedì 20 febbraio, presso il PalaBarbuto di Napoli: la partita è valida come prima giornata nel gruppo B per le qualificazioni agli Europei 2021 di basket, in un girone che comprende anche Macedonia del Nord ed Estonia. Al netto del livello delle nostre avversarie – Russia a parte, le altre due non dovrebbero crearci troppi problemi – gli azzurri sono già qualificati: sono infatti uno dei quattro Paesi che ospiteranno la fase finale del torneo, di conseguenza anche se dovessimo chiudere con zero vittorie saremmo sicuri del pass. La formula è magari rivedibile, ma tant’è: di fatto allora Estonia e Macedonia del Nord si giocheranno uno degli altri due posti, contando che la Russia non dovrebbe fallire anche se poi dipenderà dalla presenza o meno dei big, impegnati in NBA o in Eurolega (è il caso di Alexey Shved, che proprio questa sera è al Mediolanum Forum con il suo Khimki per giocare contro l’Olimpia Milano). A questo punto non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Italia Russia, della quale possiamo cominciare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder Sky: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno quindi assistere a questa partita delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket, con la consueta possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Russia riparte idealmente dai Mondiali dello scorso settembre, che per entrambe le nazionali si sono chiusi al secondo turno: i russi sono stati incredibilmente eliminati dalla Polonia, gli azzurri hanno di fatto svolto il compitino nella prima fase per poi cadere di fronte alla Spagna nella partita decisiva. Per Meo Sacchetti ovviamente si tratta di ripartire con risultati importanti, ma questa finestra di qualificazioni agli Europei offre una grande occasione: essendo già qualificata, l’Italia si può permettere di giocare partite comunque importanti ma senza la pressione del risultato, e di conseguenza potrà inserire giovani o elementi da testare senza doversi preoccupare di “bruciarli”. Leggendo l’elenco dei convocati per le partite contro Russia ed Estonia la cosa è particolarmente evidente: di fatto i “big” sono Michele Vitali e Andrea De Nicolao che guidano un gruppo nuovo ma che potrebbe comunque fornire indicazioni importanti. La Russia la qualificazione se la gioca sul serio, e dovrà dunque arrivare a Napoli per provare a vincere; sarà dunque interessante stabilire come andranno le cose sul parquet, questa nuova nazionale potrebbe anche stupire e regalarci risultati di prestigio al netto del percorso che la porterà poi ad affrontare la fase finale degli Europei.



