Diretta Italia Russia/ Streaming video tv: qualificazioni Europei 2022 (basket)

DIRETTA ITALIA RUSSIA: SFIDA SENZA PRESSIONE

Italia Russia, in diretta dalla Saku Suurhall di Tallinn (Estonia), si gioca alle ore 15.00 italiane di oggi pomeriggio, lunedì 30 novembre 2020: per la nostra Nazionale è il quarto – ma di fatto terzo – impegno nelle qualificazioni agli Europei 2022 di basket. Le particolarità sono tante, solo in parte dettate dal Coronavirus: lo slittamento delle Olimpiadi fa scivolare di un anno anche gli Europei che dovevano essere nel 2021, inoltre giochiamo nella “bolla” di Tallinn, ma non contro i padroni di casa estoni che avevamo già sconfitto a febbraio, perché in questa finestra sono in programma le sfide con Macedonia (saltata sabato proprio causa Covid) e appunto Russia. Inoltre gli azzurri sono già qualificati, fatto che si sapeva già in partenza: infatti la FIBA ha disposto che a queste qualificazioni partecipassero anche le Nazionali dei Paesi che ospiteranno gli Europei, tra le quali l’Italia.

Sostanzialmente queste partite sono pura formalità, prendendole però come un ottimo allenamento visto che le avversarie si giocano concretamente il posto. La diretta di Italia Russia è comunque un test sempre molto interessante, di conseguenza il c.t. Meo Sacchetti si attende sicuramente riscontri importanti.

DIRETTA ITALIA RUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: per loro l’appuntamento è su Sky Sport Arena, canale presente al numero 204 del decoder, ed eventualmente in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che viene fornita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi, permettendo di assistere alla partita con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Come abbiamo già anticipato, la diretta di Italia Russia sarà una partita importante soprattutto per i nostri avversari: bisogna anche dire che è difficile immaginare la fase finale di un Europeo di basket senza una big come la Russia, che però già all’andata aveva perso piuttosto male contro l’Italia. Era il 20 febbraio e gli azzurri a Napoli vinsero 83-64, una prestazione tanto più eccellente se si pensa che ovviamente già allora l’Italia era certa della qualificazione. Per il resto, è cambiato il mondo: le Olimpiadi erano ancora in programma per quest’anno e dunque gli Europei per il 2021, da allora la Nazionale non si era mai più ritrovata e di conseguenza questi giorni sono davvero preziosi per Meo Sacchetti. Il c.t. da queste qualificazioni dovrà tirar fuori il roster che affronterà il grande impegno del torneo Preolimpico, che si giocherà la prossima estate e rappresenterà il punto centrale del progetto; anche per questo motivo il gruppo partito per la bolla di Tallinn è composto da giovani e giocatori “sperimentali”, mancano i grandi nomi ed è giusto così, anche perché l’Eurolega non si ferma, un problema delicato nel calendario internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA