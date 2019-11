Diretta Italia Russia/ Streaming video tv: semifinale Mondiali beach soccer 2019

Italia Russia, in diretta dal Los Pynandi Stadium di Luque (Paraguay), è la semifinale dei Mondiali di beach soccer 2019 in corso appunto nel Paese sudamericano. Italia Russia è in programma alle ore 16.15 locali, cioè le 20.15 di stasera in Italia, considerando le quattro ore di fuso orario che ci separano dal Paraguay. Siamo dunque giunti alle fasi decisive di questi Mondiali di beach soccer: in palio c’è un posto in finale, Italia Russia sarà la prima semifinale ed in seguito avremo Giappone Portogallo, che naturalmente designerà la seconda finalista. Intanto abbiamo ancora negli occhi le emozioni del pazzesco quarto di finale contro la Svizzera, che gli azzurri hanno vinto per 5-4 in rimonta dopo essere stati in svantaggio per quasi tutta la partita. La Russia a sua volta ha sconfitto per 4-3 ed eliminato il Brasile, il che nel beach soccer è sempre un fatto che fa notizia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia, semifinale dei Mondiali di beach soccer 2019, sarà garantita sul canale numero 205 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Collection. Questo significa che gli abbonati avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video, garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Russia, abbiamo già evidenziato quale sia stato il passo precedente delle due squadre in questi Mondiali di beach soccer 2019. L’Italia si sta mettendo in mostra soprattutto per le grandi capacità offensive degli azzurri: Gabriele Gori infatti è fin qui l’indiscusso capocannoniere del torneo con la bellezza di 13 gol già al proprio attivo, mentre al secondo posto c’è un altro italiano, cioè Emmanuele Zurlo, a quota 8 gol individuali. Fanno 21 gol in due, logicamente questo dovrà essere il nostro punto di forza anche nella semifinale contro la Russia. Attenzione ai nostri avversari: di certo pensando al beach soccer la Russia non sarebbe la prima nazione che può venire istintivamente in mente, ma bisogna ricordare che i russi hanno vinto i Mondiali del 2011 e del 2013 e anche la Euro Beach Soccer League del 2017, che invece l’Italia chiuse al terzo posto. Stiamo d’altronde parlando di una semifinale iridata, evidentemente non può trattarsi di una partita facile…



