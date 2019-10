DIRETTA ITALIA RUSSIA/ Risultato live 0-0, streaming tv video: si comincia! (Volley)

Sta per cominciare la diretta tra Italia e Russia, big match per la Coppa del mondo di volley maschile di stanza in Giappone, occasione unica a cui i ragazzi di Blengini si presentano ben pronti a fare propri i tre punti messi in palio per la classifica generale. Come abbiamo visto prima, per gli azzurri è ora di correre. La graduatoria infatti ci riporta solo la quinta posizione per i nostri beniamini, con 11 punti vinti in 4 successi finora completati: un buon piazzamento certo ma ancora insufficiente, visto che sono ben 10 i punti che bisogna recuperare sulla capolista Brasile. Ancor peggio per ha fatto la Russia di Sammelvuo, che vanta solo la ottava piazza in classifica con 9 punti. Ora però dobbiamo dare la parola al campo, si gioca!

DIRETTA ITALIA RUSSIA STREAMING VIDEO TV

Italia Russia, in diretta da Hiroshima, è la partita in programma oggi venerdi 11 ottobre, valida per la Coppa del mondo di volley maschile: fischio d’inizio fissato per le ore 8,00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 15,00 locali9. Riflettori ancora puntati sugli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini, che nella prima mattinata italiana affronteranno la temibile corazzata russa del tecnico Tuomas Sammelvuo, nell’ottavo turno della Coppa del mondo di volley di stanza in Giappone. Siamo ormai a circa metà della manifestazione iridata e per i nostri beniamini è tempo ora di dare l’accelerata decisiva: dopo anche il successo netto con l’Australia di solo ieri mattina infatti, l’Italia si sta confermando ai gradini più alti della classifica generale ma la vetta risulta ancora lontana. Per fortuna non mancano ancora occasioni per ricucire il gap, e la prima sarà già oggi contro la Russia.

INFO DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia non sarà disponibile: nel nostro Paese infatti non viene trasmessa la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita. Consigliamo di consultare, per avere informazioni utili sul torneo e sulla nostra nazionale, gli account ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Come riferito prima, è un momento davvero delicato per gli azzurri, in questo ottavo turno della Coppa del mondo di volley maschile: dopo qualche inciampo nella prima fase del torneo, ora i nostri beniamini devono darsi una mossa se vogliono davvero ambire a un risultato importante in questa manifestazione nipponica. Ecco quindi che serve allora un nuovo risultato convincente sul taraflex di Hiroshima per la diretta tra Italia e Russia, e pure una bella prestazione, come pure abbiamo già visto solo ieri contro l’Australia. Ieri infatti la nostra nazionale di volley è riuscita a battere con un pesante 3-0 la formazione aussie, che pure si è comportata molto bene in campo e oltre al risultato, ciò che è piaciuto di più è stato certa la compattezza e la freddezza del giovane gruppo Azzurro. L’Italia dopo anche il successo con l’Egitto (risultato di una prova altrettanto di peso) pare dunque indirizzata sui binari migliori: pure la sfida con la Russia si annuncia complicata. La classifica generale del torneo però ci ricorda che per ora i ragazzi del ct Sammelvuo non hanno fatto benissimo, con solo 3 successi ottenuti in 7 partite disputate e l’ultimo KO recuperato solo ieri contro il Giappone. Staremo comunque a vedere che accadrà oggi.



