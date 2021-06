Diretta Italia Russia/ Streaming video tv: super sfida, Nations League

DIRETTA ITALIA RUSSIA: ALTRA PROVA DI LIVELLO PER GLI AZZURRI!

Italia Russia, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, martedì 22 giugno, si gioca alla Fiera di Rimini per la penultima giornata della prima fase della Volleyball Nations League 2021 di pallavolo maschile. Come già era stato ieri per la sfida degli azzurri contro il Brasile, non servono tanti giri di parole per presentare una grande classica del volley mondiale: altra sfida di lusso, la diretta di Italia Russia sarà attesissima oggi, pur se le circostanze della partita sono particolari.

Ricordiamo ancora una volta che la VNL 2021 per l’Italia è un torneo vissuto con la mente già rivolta al futuro, dal momento che gli azzurri stanno giocando a Rimini con una formazione che possiamo definire sperimentale fin dall’allenatore, perché come c.t. abbiamo Antonio Valentini, collaboratore di Gianlorenzo Blengini che invece sta allenando già il gruppo dei big il cui unico obiettivo è la preparazione per le Olimpiadi di Tokyo. I risultati però sono soddisfacenti e ci lasciano ben sperare: la qualificazione alla Final Four sarà impossibile, ma si può ancora chiudere bene, magari vivendo una serata da ricordare contro la Russia, che è forte ma non è il Brasile. Siamno quindi davvero curiosi di scoprire che cosa accadrà in Italia Russia…

DIRETTA ITALIA RUSSIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, come sempre da La7d, dal momento che è stata appunto La7 ad aggiudicarsi i diritti per trasmettere in Italia la VNL 2021. Questo significa che sarà l’emittente al numero 7 del telecomando a garantire anche la diretta streaming video, che d’altronde sarà disponibile anche sul canale della Federazione internazionale all’indirizzo volleyballworld.tv per tutte le partite di Rimini.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Russia, dobbiamo dunque dire che questa Volleyball Nations League 2021 sta dando buoni riscontri al gruppo azzurro, che ad esempio sta facendo meglio di quanto abbiano saputo fare le ragazze, a loro volta protagoniste della VNL 2021 con una rosa sperimentale e rivolta al futuro. L’Italia infatti ha saputo vincere praticamente tutte le partite alla sua portata, anzi qualche volta ci ha anche stupito, come ad esempio con la vittoria al tie-break contro la Francia di settimana scorsa, una battaglia esaltante contro una rivale che ha portato una rosa ben più “prestigiosa” alla VNL 2021. Ieri abbiamo giocato la partita in assoluto più difficile contro il Brasile, oggi sarà un altro esame durissimo contro la Russia, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: dare tutto, per cercare un altro risultato di prestigio oppure almeno imparare il più possibile, per poi magari chiudere in bellezza domani sera contro la Germania, sfida sulla carta certamente più fattibile per gli azzurri.

