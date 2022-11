DIRETTA ITALIA SAMOA/ Video streaming tv: Padova sarà come Ascoli? Rugby

DIRETTA ITALIA SAMOA: IL TESTA A TESTA

Verso la diretta di Italia Samoa, l’analisi dei sette precedenti ufficiali ci insegna che questa partita di rugby sarà molto difficile per gli Azzurri, che infatti hanno raccolto appena due vittorie a fronte di cinque sconfitte a cominciare da quella nella Coppa del Mondo 1995 in Sudafrica, 42-18 per Samoa grazie a quattro mete nella ripresa. Nel 2000 andammo a giocare ad Apia in estate e Samoa vinse per 43-24, mentre l’anno dopo ecco il primo test-match in Italia, che però fu vinto ancora una volta da Samoa, 9-17 a L’Aquila. Nel 2009 ecco finalmente una vittoria, grazie al bel 24-6 ottenuto ad Ascoli.

Infine, tre partite furono giocate tra il 2013 e il 2014: la prima fu in un’amichevole in Sudafrica e Samoa vinse 39-10, concedendo poi il bis in casa propria con un brutto (per noi) 15-0 dal quale l’Italia si riscattò vincendo per 24-13 nel novembre 2014 di nuovo ad Ascoli, che è la nostra città fortunata quando si gioca contro Samoa. Padova avrà lo stesso effetto? Lo speriamo tutti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SAMOA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI RUGBY

La diretta tv di Italia Samoa sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go e anche da Now TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Attenzione però anche all’appuntamento in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando.

PRIMO TEST-MATCH DELLE AUTUMN NATIONS SERIES

Italia Samoa, in diretta dallo Stadio Plebiscito di Padova con inizio alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 5 novembre 2022, sarà il primo test-match delle Autumn Nations Series 2022. Come da consolidata tradizione nel mondo del rugby, novembre è mese dedicato alle Nazionali e per la precisione alle trasferte in Europa delle squadre dell’emisfero australe. Ne è dimostrazione perfetta appunto la diretta di Italia Samoa, che vedrà gli Azzurri affrontare la formazione dell’Oceania, espressione di una Nazione nella quale il rugby è sport di riferimento, come nelle Figi oppure a Tonga, oltre che ovviamente in Nuova Zelanda oppure in Australia.

Le due successive sfide del mese di novembre saranno contro Australia e Sudafrica, quindi viene da pensare che sia oggi l’occasione giusta per provare a vincere, nella scia del memorabile successo in Galles che ha chiuso in maniera fantastica un 6 Nazioni che fino a quel momento per l’Italia era stato caratterizzato solamente da sconfitte. Circa otto mesi dopo, gli Azzurri del rugby tornano al centro dell’attenzione: che cosa ci dirà la diretta di Italia Samoa?

DIRETTA ITALIA SAMOA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Samoa, possiamo evidenziare che il primo test-match di rugby del mese di novembre sarà anche una sorta di sfida per la posizione nel ranking mondiale, che in questo momento ci vede alle spalle di Samoa, Figi e Georgia. Le distanze sono minime e potrebbe anche concretizzarsi il sorpasso, che però necessiterebbe di un successo con almeno 16 punti di scarto, secondo il complesso meccanismo della classifica internazionale. In ogni caso, una vittoria sarebbe importante soprattutto per confermare che l’impresa di Cardiff non è stata un acuto isolato.

Quando si parla delle squadre isolane, soprattutto alla prima partita della trasferta europea, le incognite sono sempre tantissime. Difficile quindi dire che avversaria ci troveremo davanti nella diretta di Italia Samoa, a maggior ragione in questo caso dal momento che le Samoa hanno disputato soltanto tre partite in questa stagione e con un gruppo diverso da quello che scenderà in campo questo mese, che sarà invece formato principalmente da giocatori impegnati in Europa. Le incognite non mancano, speriamo che l’Italia sappia risolverle…











