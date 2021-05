DIRETTA/ Italia San Marino streaming video Rai 1: appena due precedenti

DIRETTA ITALIA SAN MARINO: I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti di Italia San Marino, entrambi in amichevole e conclusi con il risultato di 4-0 in favore degli azzurri. La storia del derby, perché di fatto potremmo chiamarlo in questo modo anche se in contesto di nazionale è particolarmente curioso, è tutta qui: il primo incrocio avvenne nel febbraio 1992 a Cesena, l’Italia era quella di Arrigo Sacchi che due anni e mezzo più tardi avrebbe centrato la finale del Mondiale ma, tuttavia, passando attraverso la mancata qualificazione agli Europei di Svezia. In quell’amichevole il primo tempo si concluse con i gol di Roberto Baggio e Roberto Donadoni; poi arrivarono le firme di Pierluigi Casiraghi e ancora Baggio a completare il poker. A Bologna, l’altra amichevole a 21 anni di distanza: sulla strada verso la Coppa del Mondo in Brasile, ma in precedenza Cesare Prandelli avrebbe disputato la Confederations Cup. Ancora una volta un 4-0 con due gol nel primo tempo: questa volta le firme le avevano messe Andrea Poli e Alberto Gilardino, la ripresa aveva portato in dote le reti di Andrea Pirlo e Alberto Aquilani a chiudere i conti. Come finirà questa sera l’amichevole di Cagliari? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA SAN MARINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia San Marino sarà trasmessa su Rai 1 in chiaro sul digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA SAN MARINO: MANCINI PROVA UNA FORMAZIONE SPERIMENTALE

Italia San Marino, in diretta venerdì 28 maggio 2021 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida amichevole in preparazione per i campionati Europei di calcio. Primo test per la formazione azzurra allenata da Roberto Mancini contro la piccola formazione in fondo al ranking Fifa. Il tecnico dell’Italia partirà quest’oggi con una formazione sperimentale, per testare le alternative e stilare la lista dei 26, quella definitiva dei convocati. Italia e San Marino non si sono affrontate tante volte nella storia, sicuramente la piccola Nazionale del Titano non rappresenta uno spauracchio anche se con la nuova divisione della Nations League ha ripreso a fare qualche punto negli ultimi tempi, dopo un lunghissimo digiuno fatto solo di sconfitte in partite ufficiali.

In vista della gara inaugurale degli Europei contro la Turchia, col match dell’Olimpico previsto il prossimo 11 giugno, la Nazionale azzurra affronterà due amichevoli: la prima sarà appunto questa contro San Marino, la seconda vedrà la squadra di Mancini affrontare la Repubblica Ceca.

Le probabili formazioni della sfida tra Italia e San Marino presso la Sardegna Arena. I padroni di casa allenati da Roberto Mancini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Franco Varrella con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: E. Benedettini; Manuel Battistini, Fabbri, D. Simoncini, Rossi, Palazzi; Tomassini, E. Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Italia e San Marino, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.20 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



