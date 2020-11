Diretta Italia Scozia/ Streaming video Canale 20: si apre l’Autumn Nations Cup 2020!

DIRETTA ITALIA SCOZIA: CHE SFIDA PER FRANCO SMITH!

Italia Scozia, in diretta dallo Stadio del Conero di Ancona, è la partita di rugby in programma oggi sabato 14 novembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 13.45. Si accende oggi, con la tanto attesa diretta tra Italia e Scozia, il primo turno per la Autumn Nations Cup 2020, nuovo torneo che prende di fatto il posto dei consueti test match che di solito animano il mese di novembre. Nel calendario classico del rugby infatti il mese di novembre è mese dedicato alle trasferte internazionali, dove nazionali dell’emisfero su e nord si scontrano a viso aperto: purtroppo lo scoppio della pandemia Covid 19 ha reso di fatto ancora difficile se non impossibile per molte formazioni spostarsi al di fuori del proprio continente. Da qui la decisione di creare un torneo alternativo ai classici test match, dove verranno impegnate le sei nazionali che hanno da poco concluso il Sei Nazioni 2020 (Italia compresa) più due ospiti, Georgia e Isole Figi, divisi in due gruppi. E per gli azzurri di Franco Smith il cammino in questa nuova manifestazione comincia dalla Scozia, avversario tra i più temibili nel proprio girone: i cardi di Townsend hanno infatti vissuto una stagione fatta di alti e bassi ma negli ultimi mesi paiono aver trovato la giusta marcia e stanno inanellando successi su successi. Sarà dunque difficile per l’Italia emergere tra le mura di casa oggi pomeriggio.

DIRETTA ITALIA SCOZIA: COME SEGUIRE IL TEST MATCH IN STREAMING CANALE 20

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite degli azzurri, e dunque pure la diretta Italia Scozia di quest’oggi, per l’Autumn Nations Cup 2200 saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre e per la precisione su Canale 20: ad accompagnarci in tali occasioni saranno le voci di Gianluca Barca e Mauro Bergamasco. La sfida odierna (come pure gli altri match del nuovo torneo) sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

ITALIA SCOZIA: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare la campo per la diretta tra Italia e Scozia, primo test match autunnale per gli azzurri di Franco Smith e primo incontro per il girone B di questa nuova Autumn Nations Cup 2020, manifestazione che prende dunque il posto delle solite amichevoli di novembre: ma come le due squadre approcceranno al test match? Come abbiamo accennato prima solo poche settimane fa siamo riuscito a chiudere l’edizione 2020 del Sei nazioni, interrotta a metà marzo scorso per l’esplodere della pandemia da coronavirus: l’Italia di Smith ha recuperato dunque gli ultimi due incontri con Irlanda e Inghilterra, entrambi persi con risultato che davvero ci rendono poco onore. Ancora una volta gli azzurri hanno chiuso con l’ultimo posto e il cucchiaio di legno la manifestazione, ma per i nazionali di Smith c’è ancora la possibilità di dare lustro a questa stagione ormai al termine, dando il meglio in questo nuovo torneo e già dalla sfida con la Scozia. Pure i Dark Blues di Townsend saranno avversari ben ostici: il team arriva da 4 successi di fila tra amichevoli e ultimi turni del Sei Nazioni, e approderà al campo di Ancona in ottime condizioni. Va però pure aggiunto che tradizionalmente la squadra dei cardi ha sempre fatto molta fatica con gli azzurri (riuscendo comunque a vincere) e pure in stagione hanno vissuto diversi momenti di difficoltà (come nelle prime settimane della Nations League e durante i mondiali giapponesi). Il pronostico dunque ancora non è stato scritto.

