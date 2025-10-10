Analisi della diretta Italia Scozia Under 19, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA ITALIA SCOZIA U19 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora alle statistiche che precedono le due nazionali giovanili in questa diretta di Italia Scozia U19, in questo modo sarà più facile capire come verrano gestiti i possessi visto che il calcio a questi livelli può sembrare molto più caotico rispetto a quello adulto. L’Italia U19 è reduce da ottime prestazioni nel possesso palla: 62% medio, 88% di precisione nei passaggi e 1,9 xG a gara. Il gruppo di Corradi gioca un calcio offensivo, con grande libertà per gli esterni e frequenti rotazioni in mediana. Tuttavia, la squadra tende a scoprirsi e ha subito 1,2 gol medi nelle ultime uscite, spesso su palla inattiva.

La Scozia U19 rappresenta l’opposto: blocco basso, intensità, pochi fronzoli. Solo 44% di possesso medio, ma 11 recuperi palla nella metà campo avversaria a gara e 1,4 gol segnati di media grazie alla concretezza dei propri attaccanti. I britannici sfruttano soprattutto i cross (quasi 30 a partita) e i calci piazzati, dove arrivano il 50% delle loro reti. Adesso possiamo passare al commento live della diretta di Italia Scozia U19, il fischio iniziale è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Italia Scozia, dove seguire la partita in streaming video e tv

La diretta Italia Scozia Under 19 non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva, ma dalle 16.30 orario in cui inizierà, potrà essere guardata in contemporanea da tutti gli interessati grazie ai due servizi che offre la stessa FIGC, entrambi funzionano attraverso lo streaming e si tratta di VivoAzzurroTv, il canale ufficiale della Federazione disponibile sia su Youtube che sul sito della FIGC.

Azzurri alla ricerca di una vittoria

Lo Stadio Antonio Molinari di Campobasso ospiterà la diretta Italia Scozia, partita tra le selezioni Under 19 che servirà agli azzurri come ulteriore prova in preparazione alle qualificazioni per i prossimi campionati europei, dove si spera di ottenere un buon piazzamento, nonostante gli ultimi risultati poco soddisfacenti, gli azzurri vedranno una squadra formata interamente da giocatori nati nel 2007 utile anche per poter vedere chi potrebbe essere pronto per una chance anche nel futuro.

Gli scozzesi invece dovrebbero affidarsi alla loro solita squadra visto che devono ancora trovare la loro forma migliore e le migliori prestazioni dopo due sconfitte nelle ultime tre amichevoli giocate.

Italia Scozia, probabili protagonisti delle sfida

Nella diretta Italia Scozia Under 19 dovrebbero esserci alcuni cambi rispetto alla formazione messa in campo nell’ultima sfida da Alberto Bollini, il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 che vedrà Marin come portiere, Palestra, Pagnucco, Chiarodia e Bartesaghi come difensori, Di Maggio, Lipani e Zeroli come centrocampisti e come attaccanti Pafundi, Anghelé e Ciammaglichella. Per quanto riguarda i nostri avversari invece è previsto un 4-2-3-1 scelto da Neil MacFarlane con Johnson, Sutherland, Armer, Frame e Dede, Rice e Fletcher, Donovan, Chambers e Boyd, e One.

Italia Scozia, possibile risultato finale

Nonostante gli episodi tutt’altro che soddisfacenti raggiunti dalla squadra azzurra negli ultimi tornei, la diretta Italia Scozia Under 19 dovrebbe vedere la vittoria dei padroni di casa che affronteranno un avversario tutt’altro che irresistibile e che ha sicuramente meno talento della nostra nazionale. Inoltre la forma della squadra ospite non depone a suo favore visto che le ultime uscite stagionali hanno portato solamente una vittoria, ma in una partita molto abbordabile contro la selezione giovanile degli Emirati Arabi Uniti, la partita potrebbe anche finire con parecchi gol.