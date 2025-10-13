Diretta Italia Scozia U19, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Isernia per la sfida valida come amichevole tra Nazionali 2025.

DIRETTA ITALIA SCOZIA U19, SECONDA SFIDA AMICHEVOLE!

Si gioca lunedì 13 ottobre 2025 dalle ore 11:00 la diretta Italia Scozia U19. Presso lo Stadio Mario Lancellotta di Isernia gli Azzurrini tornano in campo in quello che è il secondo impegno amichevole da disputare nel giro di appena tre giorni contro i pari età della Nazionale britannica.

Probabili formazioni Irlanda del Nord Germania/ Quote: tante conferme (oggi 13 ottobre 2025)

Esattamente come i nostri rivali odierni, anche la compagine allenata in panchina dal commissario tecnico Roberto Bollini dovrà poi affrontare nel prossimo mese di novembre ben tre impegni valevoli per la prima fase delle qualificazioni ai campionati Europei di calcio Under 19 del 2026.

Per la nazionale scozzese, che si dovrà conquistare il pass contro Lettonia U19, Lituania U19 ed i cugini dell’Inghilterra U19, si tratta di una bella occasione per tentare di ottenere il successo finale visto che il torneo verrà disputato a pochi passi da casa, ovvero in Galles con i giovani Dragoni già qualificati in quanto Nazione ospitante.

Probabili formazioni Islanda Francia/ Quote: turnover per Deschamps? (oggi 13 ottobre 2025)

Gli italiani dopo questo doppio impegno dovranno invece affrontare tra il 12 ed il 18 novembre la Moldavia U19, la Bosnia-Erzegovina U19 e la Polonia U19 se vorranno davvero pensare di poter disputare il Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026. L’amichevole odierna sarà anche utile per capire chi e come schierare in questi impegni ufficiali.

DIRETTA ITALIA SCOZIA U19 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Scozia U19 è visibile in modalità streaming sull’applicazione o sul sito di Vivo Azzurro Tv. Niente messa in onda televisiva per questo evento a meno che non possediate una smart tv. La gara sarà disponibile sempre tramite Vivo Azzurro TV anche su DAZN.

Probabili formazioni Italia Scozia U19/ Bollini chi sceglie per il bis? (amichevole, 13 ottobre 2025)

DIRETTA ITALIA SCOZIA U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Scozia U19: staremo a vedere se mister Bollini deciderà se insistere sul modulo 4-3-3 con Marin fra i pali, Palestra, Pagnucco, Chiarodia e Bartesaghi in difesa, Di Maggio, Lipani e Zeroli a centrocampo, Pafundi, Anghelé e Ciammaglichella nel tridente offensivo o se invece proverà qualche nuovo schema sin dall’inizio. Lo stesso discorso vale pure per il commissario tecnico Neil MacFarlane ed il suo 4-2-3-1 con Johnson in porta, Sutherland, Armer, Frame e Dede sulla linea difensiva a quattro, Rice e Fletcher in mediana, Donovan, Chambers e Boyd sulla trequarti ed infine One come unica punta.