Trentino Basket Cup, Diretta Italia Senegal basket, streaming video tv: alle ore 19:00 la finalissima dell'undicesima edizione del torneo (3 agosto 2025)

DIRETTA ITALIA SENEGAL BASKET (RISULTATO LIVE 22-19): FINE PRIMO QUARTO!

Inizia il match tra Italia e Senegal, chi vince conquista la Trentino Cup. Pajola per Tonut, canestro del 4-4. Grandissima schiacciata di Camara, 6-8. Tonut vede il taglio di Procida, arriva il canestro dell’8-11. Badio ferma Diouf e parte in contropiede per il 10-15. Spagnolo realizza due tiri liberi, 14-18. Tripla di Niang, 17-18. Spagnolo da due, 19-18. Termina il primo quarto sul 22-19. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE DIRETTA ITALIA SENEGAL BASKET, STREAMING VIDEO TV

Se volete vedere la diretta Italia Senegal Basket, finale della Trentino Basket Cup, vi basterà essere abbonati al pacchetto Sport di Sky e collegavi al canale 209 ovvero Sky Sport Basket oppure a New TV.

La diretta streaming è invece trasmessa sull’applicazione Sky Go, sempre da abbonati, oppure su Courtside 1891 FIBA.

AZZURRI IN CAMPO

Gli azzurri dell’Italbasket tornano in campo per la finale Trentino Basket Cup 2025: la diretta Italia Senegal si apre mentre sono in corso i festeggiamenti della Polonia per la vittoria contro l’Islanda nella finale che si è disputata poco fa per il terzo posto. Uno scarto di soli due punti tra le due squadre, ma ora l’attenzione è tutta rivolta alla squadra di Gianmarco Pozzecco, che vuole proseguire positivamente il cammino verso gli Europei.

Ora deve affrontare gli africani che hanno battuto proprio la squadra che ha appena ottenuto il terzo posto. Ci sono tutti gli elementi per chiudere al meglio questa kermesse, visto che finora gli azzurri hanno dimostrato di avere una difesa solida, coesione e grande determinazione. Ma la parola passa al campo, con la diretta Italia Senegale per la finale della Trentino Basket Cup 2025. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA ITALIA SENEGAL BASKET, SI GIOCA LA FINALISSIMA

È in programma oggi, domenica 3 agosto 2025 alle ore 19:00, la diretta Italia Senegal Basket per la finale della Trentino Basket Cup. Gli Azzurri hanno vinto dominato contro l’Islanda per 87-61 e hanno strappato il pass per l’ultima atto del consueto torneo estivo che si gioca al raduno di Folgaria, a Trento.

In vista degli Europei di Basket che inizieranno il 28 agosto a Cipro, l’Italia sfiderà come detto la Nazionale africana nella finale dell’undicesima edizione, capaci di superare 75-69 la Polonia con 13 punti per Badio e Fall Faye e 11 di Sokolowksi.

Tornando al match contro l’Islanda delle semifinali, il mattatore degli uomini di coach Pozzecco è stato Niang con ben 17 punti seguito da Fontecchio e Procida a 12 e Momo Diouf a 10. Ci sarà anche la finale tra terzo e quarto posto tra le due sconfitte ovvero Islanda e Polonia alle ore 16:30.

DIRETTA ITALIA SENEGAL BASKET, L’ALBO D’ORO DELLA TRENTINO BASKET CUP

In occasione della diretta Italia Senegal Basket, diamo un’occhiata all’albo d’oro della Trentino Basket Cup, il torneo estivo per eccellenza che apre la stagione estiva della pallacanestro azzurra. Ricordiamo innanzitutto che fino al 2015 il torneo si giocava su tre giornate di gara con un girone di sola andata mentre successivamente si è ridotto a due girone con semifinali e finali.

A parte le edizione del 2010 e 2011, il torneo si è sempre disputato dal 2009 ad oggi. L’Italia, presenza fissa in quanto squadra di casa poiché si gioca al PalaTrento, ha sempre vinto il torneo tranne nel 2015 quando fu la Germania ad aggiudicarsi il primo posto.

La squadra che più volte ha sfidato l’Italia in finale senza mai vincere è stata la Cina, uscendo sconfitta nel 2016 e 2023. Le altre finalista nella storia sono state Canada, Montenegro, Israele, Germania (perso nel 2014, vinto nel 2015), Olanda, Cosa d’Avorio, Georgia e ora il Senegal.