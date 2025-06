Diretta Italia Serbia donne streaming video Rai 1: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata agli Europei basket 2025.

DIRETTA ITALIA SERBIA DONNE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Italia Serbia donne prende finalmente il via il nostro cammino agli Europei basket 2025. Due anni fa le cose non erano andate benissimo per le azzurre: nel girone l’Italia aveva perso subito contro la Repubblica Ceca, poi si era riscattata con un +20 su Israele (33 punti e 7 rimbalzi per Cecilia Zandalasini) ma il Belgio si era dimostrato più forte nonostante i 17 punti di Olbis André. Agli ottavi ci era toccato il Montenegro: avevamo segnato appena 49 punti incassandone 63, l’eliminazione ci aveva anche impedito di competere per la qualificazione alle Olimpiadi.

La Serbia invece aveva superato il girone grazie alle vittorie contro Turchia e Slovacchia, ma aveva dovuto cedere il primo posto all’Ungheria per la sfida diretta persa; agli ottavi aveva comunque eliminato la Gran Bretagna, pur soffrendo, ma la corsa si era interrotta ai quarti contro il Belgio che addirittura aveva registrato un +40. Alla fine le balcaniche erano arrivate quinte, battendo il Montenegro e la Germania nel percorso dedicato; voglia di rivalsa dunque anche per loro, adesso si apre questo nuovo capitolo e sarà interessantissimo vedere quello che succederà in campo. Mettiamoci comodi: la diretta Italia Serbia donne prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA SERBIA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Bella notizia che riguarda la diretta tv di Italia Serbia donne, che sarà in chiaro su Rai Sport; gli abbonati al satellite potranno seguirla anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, per la diretta streaming video appuntamento su Rai Play, Sky Go, Now Tv e DAZN. ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA SERBIA DONNE: INIZIA IL NOSTRO EUROPEO!

La diretta Italia Serbia donne ci presenta finalmente la grande estate azzurra con gli Europei basket 2025: mercoledì 18 giugno la nostra nazionale femminile fa l’esordio nella competizione, palla a due alle ore 21:00 al PalaDozza di Bologna perché la prima fase sarà itinerante.

Dai quarti di finale saremo invece al Pireo, intanto l’Italia va a caccia della qualificazione: la formula è lineare, quattro gironi da quattro nazionali ciascuno con le prime due che volano ai quarti, le altre nostre avversarie sono Lituania e Slovenia e dunque possiamo dire che il compito sarà tutt’altro che semplice, anche per la nostra storia recente.

L’Italia del basket femminile infatti ha mancato grandi risultati; il movimento è senza ombra di dubbio in crescita ma siamo ancora lontani dalle vette, basti pensare che l’ultimo podio agli Europei risale a 30 anni fa ed era comunque stato un traguardo non così scontato.

Bisogna sperare nelle nuove leve, senza però Matilde Villa che purtroppo si è rotta il crociato in un’amichevole, e nella voglia delle veterane (su tutte Cecilia Zandalasini) di prendersi un risultato di prestigio, ma certamente la diretta Italia Serbia donne è particolarmente complicata e ora vedremo tra qualche ora come andrà.

DIRETTA ITALIA SERBIA DONNE: INIZIO TOSTISSIMO

Con la diretta Italia Serbia donne gli Europei basket 2025 iniziano certamente nel peggiore dei modi: abbiamo di fronte una nazionale che è seriamente candidata a un titolo che ha già vinto anche in epoca recente, sappiamo bene quanto la pallacanestro conti in Serbia e questo vale anche per il movimento femminile. Andrea Capobianco, al momento del raduno di fine maggio, aveva parlato della necessità di diventare squadra il prima possibile; ha citato le splendide finali scudetto tra Schio e Venezia come livello di intensità che bisognerà raggiungere per provare a fare bene.

Da segnalare che Cecilia Zandalasini è stata “liberata” da Golden State, la neonata franchigia alla quale si è trasferita tramite il draft di espansione, e ha raggiunto le sue compagne di nazionale; presente tra le convocate anche Eleonora Villa, sorella gemella di Matilde, che è di fatto all’esordio assoluto in nazionale e sta frequentando il college a Washington State. Queste le premesse, ma naturalmente noi aspettiamo che questa diretta Italia Serbia donne si giochi per aprire i nostri Europei basket 2025 e iniziare a darci il quadro concreto della situazione.