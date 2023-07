Diretta Italia Serbia/ Risultato live, streaming video Rai: Settebello nei quarti! (Mondiali pallanuoto 2023)

DIRETTA ITALIA SERBIA: VERSO LA ZONA MEDAGLIE!

Italia Serbia è in diretta dalla Marine Messe Fukuoka, alle ore 9:30 di martedì 25 luglio: la partita è valida per i quarti di finale dei Mondiali pallanuoto 2023, e dunque è la grande occasione per il Settebello di entrare nuovamente in zona medaglie, andando a caccia di quell’oro che avevamo già messo al collo quattro anni fa. Un’Italia che tra l’altro si è anche potuta riposare più dei suoi avversari: ha infatti dominato un girone abbordabile vincendo tutte le partite, di conseguenza ha saltato il turno di spareggio e ora potrebbe farlo fruttare non poco nei quarti di finale.

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 8-7): Setterosa da leggenda! (Mondiali pallanuoto 2023, 24 luglio)

La Serbia invece, seconda alle spalle dell’immancabile Spagna, ha dovuto disputare il playoff domenica; come da pronostico ha battuto il Giappone e dunque si trova lei stessa ad un passo dalla zona medaglie ai Mondiali pallanuoto 2023, ma con 32 minuti in più potrebbe pagare. Vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Serbia, certamente una grande classica in questo sport; la speranza è che il Settebello faccia valere la sua superiorità – almeno così dovrebbe essere – andandosi a prendere la semifinale, che sarebbe poi contro la vincente di Grecia Montenegro e dunque un impegno comunque tosto.

Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ La 4x100 sl maschile è argento, Australia imprendibile! (23 luglio)

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia sarà affidata alla televisione di stato, che si occupa di coprire i Mondiali nuoto 2023 e dunque nella sua programmazione inserisce anche le partite di pallanuoto. Nello specifico il match del Settebello dovrebbe essere garantito da Rai Due, essendo nella fascia oraria della notte o mattina di casa nostra; in assenza di un televisore potrete accedere alle immagini anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SERBIA SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Nuova Zelanda (risultato finale 14-7): Setterosa ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2023)

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere la diretta di Italia Serbia, partita che può portarci ancora una volta in semifinale: fino a questo momento ai Mondiali pallanuoto 2023 il Settebello si è comportato secondo le previsioni. Il girone, che comprendeva Francia, Canada e Cina, era del tutto abbordabile: il pronostico consegnava l’Italia al primo posto senza troppi patemi, e in effetti la nostra nazionale ha vinto tutte le sue partite senza penare troppo, forse dovendo carburare nei primi minuti contro i transalpini ma poi tutto sommato cavandosela egregiamente.

Adesso inevitabilmente l’asticella si alza, anche perché siamo in un regime di eliminazione diretta: non sono previste battute d’arresto, chi perde va a casa dovendo abbandonare i Mondiali pallanuoto 2023 e la tensione del momento, per quanto entrambe le nazionali siano abituate a questo contesto, può sicuramente giocare brutti scherzi. Noi comunque speriamo che la diretta di Italia Serbia porti in dote la semifinale per il Settebello: aspettiamo che alla Marine Messe Fukuoka si giochi, tra poco scopriremo come saranno andate le cose e se rivedremo gli azzurri in vasca a caccia della finale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA