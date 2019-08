Diretta Italia Serbia/ Streaming video e tv: azzurri per il riscatto (basket)

Italia Serbia, in diretta dal Liaoning Gymnasium di Shenyang, è la partita di basket in programma oggi pomeriggio, venerdì 23 agosto 2019, alle ore 13.30 italiane (le 19.30 locali) come primo impegno per queste due Nazionali nel Torneo AusTiger, che si disputa nella città cinese in avvicinamento al grande evento che caratterizza il 2019 del basket, che quest’anno sono naturalmente i Mondiali ospitati appunto in Cina. Italia Serbia è un po’ il ‘tormentone’ di questo periodo: le due Nazionali si sono affrontate settimana scorsa ad Atene, si ritrovano oggi e poi si affronteranno anche nel girone della prima fase dei Mondiali. Per l’Italia di coach Meo Sacchetti un altro test durissimo, dal momento che nel Trofeo Acropoli abbiamo incassato un passivo di addirittura 32 punti: l’obiettivo fondamentale sarà mostrare dei miglioramenti, difficile dire se invece potremmo sperare in un ribaltone.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE ITALIA SERBIA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Serbia di basket non è prevista, perché Sky Sport Arena non copre il Torneo AusTiger. Non sarà quindi nemmeno garantita la diretta streaming video del match. Punto di riferimento fondamentale per tutti gli appassionati italiani saranno di conseguenza il sito Internet e i profili social ufficiali della Federazione Italiana.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Con la diretta Italia Serbia dunque comincia per l’Italbasket di Meo Sacchetti l’ultimo torneo amichevole prima del debutto iridato fissato per sabato 31 agosto. Siamo reduci da tre sconfitte su altrettante partite giocate ad Atene, dove oltre alla batosta contro la Serbia abbiamo rimediato una netta sconfitta anche contro i padroni di casa e un k.o. in volata contro la Turchia, partita nella quale gli azzurri a lungo hanno fatto bene, crollando però nel finale. Negli ultimi giorni c’è stato il trasferimento per tutti in Cina, l’esordio iridato è sempre più vicino e resta poco tempo per aggiustare ciò che non funziona. Oggi, a prescindere dal risultato (perdere contro la Serbia di per sé non sarebbe un dramma), servirà mettere in mostra una prestazione più convincente, puntando poi a tornare alla vittoria nelle prossime amichevoli per ritrovare serenità in vista del debutto ufficiale.



