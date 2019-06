Diretta Italia Serbia/ Streaming video e tv: Nations League a Milano (volley)

Italia Serbia, in diretta dal nuovo Palalido-Allianz Cloud di Milano, oggi venerdì 21 giugno alle ore 20.00, segna il primo impegno della nostra Nazionale di pallavolo maschile nella quarta settimana della prima fase della Volleyball Nations League 2019, il torneo che dall’anno scorso ha preso il posto della World League in campo maschile e che segna l’inizio di lunghissimi mesi ricchi di impegni per le Nazionali, in particolare le qualificazioni olimpiche e gli Europei. Siamo dunque al via della Pool 14, uno dei quattro triangolari di questa settimana, quello ospitato in Italia e in particolare nel capoluogo lombardo come evento di punta della Milano Volley Week che terminerà proprio domenica. Italia Serbia è il decimo impegno per gli azzurri del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, che hanno già giocato un totale di nove partite nelle tre precedenti settimane con un bilancio di sette vittorie e due sconfitte che ci lasciano in piena corsa per la Final Six, mentre in questa nuova fatica dovranno giocare anche contro l’Argentina e la Polonia dopo questa prima partita contro la Serbia, un classico del volley mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA SERBIA

Dobbiamo segnalare che Italia Serbia sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sul Nove (numero 9 del telecomando) sia su Eurosport (canale numero 210 della piattaforma Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player. Per seguire questa prima uscita degli azzurri nella quarta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Milano un altro fondamentale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Serbia dunque possiamo fare il punto sul cammino degli azzurri e degli slavi in questa Volleyball Nations League 2019, primo obiettivo di un’estate lunga (forse anche troppo…) con qualificazione olimpica ed Europei che naturalmente avranno la priorità. Per il momento si lavora in prospettiva, nelle scorse settimane infatti il c.t. Gianlorenzo Blengini ha portato in giro per il mondo molti giocatori anche con scarsa esperienza in Superlega, che paradossalmente trovano invece più spazio con la maglia dell’Italia. Per gli azzurri, come abbiamo già accennato, sette vittorie e due sconfitte: la situazione per il momento è eccellente, in particolare grazie alle tre vittorie su tre di settimana scorsa in Bulgaria. Più in difficoltà la Serbia, che finora ha raccolto cinque vittorie e quattro sconfitte: di certo il quadrangolare di Milano dirà molto sia agli azzurri sia agli slavi, perché saranno tutte partite di ottimo livello con anche Polonia e Argentina, dunque entro domenica sera i verdetti del Palalido diranno molto sulle prospettive di Italia e Serbia in questa Volleyball Nations League 2019.



