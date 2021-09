Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai 2: semifinale azzurra (Europei volley)

DIRETTA ITALIA SERBIA: GLI AZZURRI VOGLIO LA FINALE DEGLI EUROPEI!

Italia Serbia, in diretta dalla Spodek Arena di Katowice (Polonia) alle ore 21.00 di questa sera, sabato 18 settembre 2021, è la seconda semifinale degli Europei di volley maschile 2021 e un appuntamento naturalmente imperdibile per tutti i tifosi degli Azzurri e per gli appassionati di pallavolo. In vista della diretta di Italia Serbia, ci sentiamo di dire che il bilancio per il nuovo corso di Fefè De Giorgi è già da considerare positivo: ci siamo presentati agli Europei con una Nazionale fortemente rinnovata, tanti giovani e più in generale giocatori con poca esperienza internazionale, dunque questa doveva essere una tappa di passaggio, anche se naturalmente con l’obiettivo di fare la migliore figura possibile.

Ebbene, da questo punto di vista possiamo dire che l’obiettivo è già stato raggiunto: siamo entrati tra le migliori quattro nazioni d’Europa e lo abbiamo fatto con pieno merito, prima vincendo il nostro girone con cinque successi su altrettante partite, poi dominando la Lettonia per 3-0 negli ottavi e infine ripetendoci anche nei quarti contro un’avversaria più temibile, cioè la Germania, che però è stata a sua volta liquidata con un netto 3-0. Adesso, tutto quello che verrà sarà tanto di guadagnato, ma non vogliamo fermarci sul più bello: cosa succederà in Italia Serbia?

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI VOLLEY

Come è giusto che sia, la diretta tv di Italia Serbia godrà della ribalta di un canale generalista in chiaro, dunque stasera l’appuntamento sarà su Rai Due e di conseguenza pure tramite sito o app di Rai Play per quanto riguarda la diretta streaming video disponibile a tutti senza costi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Serbia, abbiamo già visto che gli Azzurri meritano già un voto molto alto in questi Europei di volley 2021 dai quali sicuramente il nuovo c.t. Fefè De Giorgi sta traendo solo indicazioni positivi. Adesso che la sufficienza è già stata ampiamente conquistata con margine, si può tuttavia cercare la lode, perché tra oggi e domani si potrebbe scrivere la storia se l’Italia riuscisse a spingersi ancora più in là.

Abbiamo visto che l’Italia gioca bene e ha già ottenuto vittorie di assoluta rilevanza, come quella nella fase a gironi contro la Slovenia (a sua volta semifinalista) e quella contro la Germania nei quarti, ora però sarebbe interessante capire cosa saprebbero fare gli Azzurri in una battaglia punto a punto con posta in palio alta come in una semifinale europea. Senza pressioni ma con ambizioni: se dovesse andare male, nessuno ne farà una colpa alla giovane Italia; però quando si ha l’occasione di scrivere la storia è giusto provarci…



