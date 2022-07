Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai: big match nei quarti! (World League 2022)

DIRETTA ITALIA SERBIA: PER ANDARE IN FINAL FOUR!

Italia Serbia, in diretta dalla Piscine de la Kibitzenau, si gioca alle ore 14:00 di lunedì 25 luglio: pronti via, ecco i quarti di finale della World League 2022 di pallanuoto maschile. Il Settebello ci è arrivato con il secondo posto nel girone: dopo aver battuto il Canada (agilmente) e la Francia (sul filo di lana), la nazionale allenata da Sandro Campagna ha perso in maniera abbastanza netta contro gli Usa, dovendo rinunciare al primo posto nel gruppo B. Poco male: la formula della Super Finale prevedeva che tutte le partecipanti si qualificassero ai quarti, ed eccoci qui.

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 9-13): Settebello ko e secondo nel girone

Certo: forse l’Australia sarebbe stata un’avversaria più morbida, ma questo vale solo sulla carta perché in gara secca può davvero succedere di tutto, in più questa World League 2022 è una sorta di passaggio transitorio tra i Mondiali (che il Settebello ha chiuso con l’argento) e gli Europei che si giocheranno tra un mese, come dimostrano anche le convocazioni del CT. Aspettando adesso che la diretta di Italia Serbia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci saranno forniti dalla partita valida per i quarti di finale della World League 2022.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 9-8) video Rai: Settebello di misura!

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite della World League di pallanuoto maschile infatti non godono di una messa in onda, ma rimane comunque una notizia positiva per tutti gli appassionati e cioè il servizio di diretta streaming video, che è attivo sulla televisione di stato. Sarà infatti Rai Play a fornire le immagini del torneo, almeno per quanto riguarda le partite del Settebello: bisognerà dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.raiplay.it, oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Italia Canada (risultato finale 17-5): dominio del Settebello all'esordio!

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Serbia ci mette di fronte ad una partita molto interessante, sulla carta un big match nell’ambito della pallanuoto maschile: la nazionale balcanica, che ha straordinaria tradizione in questo sport, è anche campionessa olimpica in carica avendo vinto la medaglia d’oro a Tokyo, ma ai Mondiali disputati tre settimane fa è stata eliminata ai quarti dalla Croazia. Resta comunque un’avversaria tosta; l’Italia dovrà impegnarsi a fondo per arrivare alla semifinale della World League 2022 di pallanuoto maschile.

Detto questo, ripetiamo quanto affrontato nei giorni scorsi: questo torneo, che era iniziato a gennaio con le fasi di qualificazione, è un appuntamento in tono “minore” (per quanto comunque sia importante vincerlo) e Sandro Campagna nel presentarlo è stato molto chiaro circa l’obiettivo, ovvero prepararsi al meglio per gli Europei di agosto e settembre e, in tal senso, verificare alcuni giovani che potrebbero poi far parte della spedizione continentale. Resta che saremmo decisamente contenti se nella diretta di Italia Serbia il Settebello riuscisse a qualificarsi per la semifinale della World League 2022, e allora staremo a vedere quello che succederà in vasca tra qualche ora…

© RIPRODUZIONE RISERVATA