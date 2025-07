DIRETTA ITALIA SERBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente la diretta Italia Serbia comincia: parliamo naturalmente di due Nazionali di assoluto spicco nel panorama della pallanuoto mondiale. C’è un precedente recente per il quale cercare la rivincita: due anni fa, il 25 luglio 2023, nei quarti di finale dei Mondiali di Fukuoka la Serbia vinse per 4-3 ai rigori dopo il pareggio per 11-11 in partita. L’edizione nipponica è stata l’unica delle ultime quattro dei Mondiali che ha visto il Settebello già dal podio, sul quale invece gli slavi non sono mai saliti in questo periodo – anche due anni fa furono infine quarti.

Sabato la partita contro la Romania aveva visto un inizio “bloccato”, secondo le parole del c.t. Sandro Campagna, che però poi ha visto una crescita confortante, con una difesa molto buona e un attacco che ha “acquisito controllo e velocità col passare dei minuti, migliorando palleggio ed efficacia”. La presentazione della Serbia era stata chiara: “Una squadra straordinaria con grandi individualità e un bravissimo allenatore, ma confido che ce la giocheremo alla pari”. Il verdetto sarà chiaro fra poco, infatti scendiamo (virtualmente) in acqua per la diretta Italia Serbia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SERBIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati, la diretta Italia Serbia in tv sarà su Rai Sport, con l’alternativa di sito e app di Rai Play per la diretta streaming video, ma si potrà seguire tutto anche su Sky Sport se si ha un abbonamento.

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA SERBIA: IL BIG-MATCH DELLA PRIMA FASE PER IL SETTEBELLO

Siamo solamente alla seconda partita della fase a gironi, ma quando in programma c’è la diretta Italia Serbia bisogna sempre stare molto attenti. Riflettori puntati quindi sul big-match del gruppo A dei Mondiali di pallanuoto 2025 a Singapore, che vedrà scendere in acqua il Settebello alle ore 14.45 italiane di oggi pomeriggio, lunedì 14 luglio.

Il debutto è stato decisamente agevole: 17-5 per l’Italia che dopo un primo quarto di rodaggio ha travolto la Romania, addirittura 27-3 per la Serbia, che d’altronde ha esordito contro una rivale ancora più agevole, cioè il Sudafrica. Di fatto oggi c’è in palio già il primo posto del girone e quindi la qualificazione immediata ai quarti senza passare per i playoff.

Dando per scontati i risultati della terza giornata, chi vincerà oggi si prenderà il primato, mentre gli sconfitti in questa diretta Italia Serbia (eventualmente anche ai rigori, che sono diventati obbligatori in caso di pareggio) sapranno già di dover affrontare un turno in più per arrivare a giocarsi le posizioni che contano in questi Mondiali di pallanuoto.

Siamo naturalmente ai vertici: l’Italia negli ultimi quattro Mondiali ha conquistato un oro e due argenti, la Serbia invece ha un feeling speciale con le Olimpiadi e da Rio 2016 in poi ha firmato un clamoroso tris consecutivo di ori ai Giochi. Potremmo riassumere: i vice-campioni del Mondo contro i campioni olimpici, così si rende molto bene l’idea di quanto valga la diretta Italia Serbia…

DIRETTA ITALIA SERBIA: UN ESAME SIGNIFICATIVO

Abbiamo quindi già capito il fascino della sfida che ci attende nella diretta Italia Serbia contro i tre volte campioni olimpici in carica, che di Parigi hanno solo bei ricordi, a differenza purtroppo del Settebello che l’anno scorso ai Giochi ha subito una grave ingiustizia che è doveroso ricordare. Sembra quasi una divisione delle sfere d’influenza, perché invece ai Mondiali i risultati recenti sono nettamente migliori per gli Azzurri. Il cammino in un grande torneo è fatto di tanti dettagli e uno molto significativo sarà definito proprio oggi: a chi toccherà il playoff contro la terza del girone B?

Sarebbe uno sforzo in più, oltre a una possibile insidia, che inoltre implicherebbe anche una sfida contro una prima classificata poi nei quarti. Insomma, meglio evitare, anche perché ovviamente una vittoria contro la Serbia sarebbe anche una grande spinta dal punto di vista psicologico: il test non era dei più attendibili, ma il Settebello visto dal secondo quarto in poi contro la Romania, dopo esserci tolti di dosso un po’ di ruggine e magari anche l’emozione nei primi otto minuti, potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni anche nella diretta Italia Serbia…