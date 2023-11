DIRETTA/ Italia Serbia (risultato 0-1) streaming video Rai: Sinner Djokovic al terzo set! Coppa Davis 2023

DIRETTA ITALIA SERBIA, COPPA DAVIS 2023 (RISULTATO 0-1): SINNER DJOKOVIC AL TERZO SET

Italia Serbia 0-1 e Sinner Djokovic al terzo set: fase sempre più calda per la diretta della semifinale della Coppa Davis 2023 a Malaga, dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic è in corso la sfida tra i due giocatori di spicco, che nei primi due set ha visto uno “scambio” di identici punteggi, con Jannik Sinner vincitore per 6-2 in un primo set meraviglioso per l’altoatesino e poi Novak Djokovic capace di vincere proprio per 6-2 il secondo parziale. Tutto quindi si deciderà al terzo set, che per la Serbia potrebbe valere la finale, mentre noi speriamo che porti la semifinale al doppio.

Sinner Djokovic dunque ha offerto finora emozioni alterne per la diretta di Italia Serbia: il primo set è stato praticamente un capolavoro per l’altoatesino, che ha tolto il servizio a Nole nel terzo e poi anche al quinto game, per volare sul 5-1 poi “completato” in 6-2; nel secondo set tuttavia è stato Djokovic a togliere per due volte la battuta all’azzurro, al quinto e poi al decisivo ottavo game, per il 6-2 che porta il match al terzo set. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2023

La diretta tv di Italia Serbia sarà in chiaro: ancora una volta infatti la Coppa Davis 2023 sarà fornita dalla televisione di stato, nello specifico la semifinale del torneo potrebbe spartirsi fra Rai Due principalmente, ma anche Rai Sport (canale numero 58) per esigenze di palinsesto. L’alternativa è quella della piattaforma satellitare di Sky Sport, anche se naturalmente solo per gli abbonati; ricordiamo inoltre che in entrambi i casi sarà possibile seguire Italia Serbia in diretta streaming video. La televisione di stato garantisce la consultazione del sito di Rai Play o l’attivazione della relativa app, per quanto riguarda la seconda emittente ecco il servizio offerto da Sy Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SERBIA SU RAIPLAY

MUSETTI CROLLA, ORA SINNER DJOKOVIC

Italia Serbia 0-1: parte male la diretta della semifinale della Coppa Davis 2023 a Malaga, perché il primo singolare tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic ha visto un vero e proprio crollo da parte del tennista azzurro, che ha ceduto al serbo con il risultato finale di 6-7 (7), 6-2, 6-1 in quasi due ore e mezza di gioco, delle quali però più della metà nel primo set, quando Musetti era stato bravissimo a raddrizzare la situazione. Evidentemente però l’autonomia del toscano è ridotta in questo momento, la luce si è spenta e Kecmanovic ha dominato, portando il primo punto alla Serbia con pieno merito.

Il secondo set era iniziato in maniera equilibrata, poi nel sesto game Kecmanovic ha conquistato un combattuto break e in quel momento di fatto la partita è finita: il serbo infatti ha infilato nove giochi consecutivi fino al 5-0 del terzo set, Musetti ha almeno evitato di perdere a zero l’ultimo parziale ma infine Kecmanovic ha chiuso i conti già con il primo match-point. Adesso ci attende la super-sfida Sinner Djokovic, le emozioni sono garantite ma la diretta di Italia Serbia vede adesso gli Azzurri in una situazione difficilissima! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MUSETTI VINCE IL PRIMO SET

La diretta di Italia Serbia ci ha già regalato brividi con il primo set del primo singolare tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic, che è durato addirittura un’ora e un quarto per aprire l’attesissima semifinale della Coppa Davis 2023 a Malaga. Se queste sono le premesse, potrebbe essere una giornata lunghissima, però intanto è un buon inizio e Musetti è stato bravissimo a raddrizzare una situazione complicata, nella quale il tennista azzurro si era dovuto anche togliere di dosso un po’ di “ruggine”, avendo giocato pochissimo di recente.

Infatti, pronti via ad ecco un break di Kecmanovic già al primo gioco, che Musetti raddrizzerà togliendo il servizio al serbo nel momento più importante, cioè al decimo game, quando Kecmanovic era alla battuta per vincere il set. In questo modo si è andati al tie-break, dove di nuovo è successo di tutto, con tre servizi persi da Musetti ma ben quattro dal serbo, così l’azzurro si è imposto per 9-7. Adesso naturalmente siamo al secondo set di Musetti Kecmanovic, la diretta di Italia Serbia è già garanzia di emozioni fortissime… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare davvero la diretta di Italia Serbia. Inizia con il primo singolare che vedrà in campo Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic l’attesissima semifinale della Coppa Davis 2023 a Malaga, che sarà clamorosamente un confronto inedito nella competizione che da sempre è la storia del tennis – le vicende politiche dei Balcani tuttavia ci mettono pesantemente lo zampino. Ci sono infatti ben sette precedenti con quella che era ai tempi la Jugoslavia unita, con un bilancio leggermente favorevole all’Italia grazie a quattro vittorie a fronte di tre sconfitte, ma da quando c’è la Serbia attuale le strade degli Azzurri e degli slavi non si erano mai incrociate.

Si potrebbe pensare che si sia voluto aspettare il momento giusto, con l’Italia guidata da Jannik Sinner e la Serbia naturalmente con Novak Djokovic nei panni del trascinatore. Con la nuova formula, naturalmente già il primo singolare ha una importanza fondamentale, perché è il 33,3% o addirittura il 50% dell’intera sfida, quindi senza ulteriori esitazioni cediamo adesso la parola al campo di Malaga, dove infatti finalmente comincia la diretta della semifinale Italia Serbia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NELLA STORIA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Serbia, possiamo osservare che l’Italia ha raggiunto le semifinali della Coppa Davis per la diciannovesima volta nella propria storia, un dato che racconta della capacità di essere molto spesso ad alto livello nella più prestigiosa competizione per squadre nazionali nel mondo del tennis. Qui però iniziano le dolenti note per la nostra Nazionale, dal momento che l’Italia ha perso ben undici delle precedenti diciotto semifinali, fin dai tempi in cui era più corretto chiamarle ancora finali interzone.

Le vittorie invece sono state sette, negli anni 1960, 1961, 1976, 1977, 1979, 1980 e 1998, poi una sola di queste finali ha portato al successo, nel 1976 in Cile, ma a questo aspetto ci si penserà eventualmente domani, anche perché dal punto di vista strettamente tecnico la sfida più difficile è certamente quella di oggi. Pensiamo quindi solamente alla semifinale che ci attende a Malaga, con il desiderio di migliorare il punto più alto del XXI secolo, che sono state appunto le semifinali raggiunte nel 2014 e 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SEMIFINALE DI LUSSO

La diretta di Italia Serbia, presso la Martin Carpena Arena di Malaga, sarà l’imperdibile semifinale della Coppa Davis 2023, la cui fase finale è ospitata appunto in Spagna, secondo la formula che ormai da qualche stagione abbiamo imparato a conoscere (anche se forse toglie parte del fascino alla competizione). L’Italia ci è arrivata superando un girone nel quale abbiamo perso contro il Canada e rischiato di affondare contro il Cile, tutto sommato lo stesso è avvenuto giovedì nei quarti contro l’Olanda, quando Matteo Arnaldi ha perso una partita pazzesca e poi è salito in cattedra Jannik Sinner, che ha vinto il proprio singolare e poi anche il doppio, insieme a Lorenzo Sonego, tenendo così vivo l’obiettivo di rivincere la Coppa Davis, che per l’Italia manca addirittura dal 1976.

La diretta di Italia Serbia ragionevolmente dovrebbe offrire Sinner Djokovic come secondo singolare, terzo match tra l’altoatesino e Novak Djokovic in meno di due settimane dopo le grandi emozioni delle Atp Finals, ma attenzione a tutto quanto succederà con inizio alle ore 12.00, perché già il primo singolare potrebbe avere un peso fondamentale (chi lo giocherà?), poi in caso di necessità sarebbe il doppio a decidere tutto ed è possibile che in quel caso lo giochino sia Sinner sia Djokovic. In ogni caso, le emozioni saranno assicurate con la diretta di Italia Serbia, semifinale di lusso della Coppa Davis 2023.

DIRETTA ITALIA SERBIA, COPPA DAVIS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Serbia ci regalerà oggi la sfida tecnicamente più affascinante della Coppa Davis 2023, quella più bella per gli appassionati anche più della finale di domani, con tutto il rispetto per chi attende chi avrà la meglio fra gli Azzurri e gli slavi. Un primo tema di fondamentale importanza è capire chi giocherà il primo singolare fra Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: le opzioni non mancano, sarà una scelta delicata per il capitano Filippo Volandri, che dovrà tenere conto anche dell’eventuale necessità del doppio. Per la Serbia dovrebbe esserci Miomir Kecmanovic, ma non è da escludere l’opzione legata al nome di Dusan Lajovic.

Salvo clamorosi colpi di scena, invece, il secondo singolare dovrebbe essere la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: l’altoatesino ha dimostrato di essere capace di battere Nome, che però poi nella finale di Torino ha alzato ulteriormente il livello, diventando praticamente ingiocabile. Sarà di certo un grande spettacolo, ma sarebbe prezioso arrivarci avendo vinto il primo singolare, in modo da garantirci come minimo il doppio, dove sarebbero di nuovo al centro dell’attenzione le scelte dei capitani. Staremo a vedere che cosa succederà in un sabato che potrebbe anche essere molto lungo, in compagnia della diretta di Italia Serbia con tutte le emozioni della Coppa Davis 2023…











