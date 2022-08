Diretta Italia Serbia/ Streaming video tv: amichevole di lusso (basket)

DIRETTA ITALIA SERBIA: ALTRO TEST IMPEGNATIVO PER GLI AZZURRI!

Italia Serbia, in diretta dalla città tedesca di Amburgo con palla a due alle ore 18.00 di questo pomeriggio, venerdì 19 agosto 2022, è la partita amichevole di basket che apre la Supercup Amburgo, l’ultimo appuntamento prima di settimane che saranno molto intense per la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, attesa prossimamente da due gare di qualificazione al Mondiale 2023 già nella settimana che viene e poi naturalmente dall’EuroBasket 2022, con il girone a Milano dal 2 all’8 settembre. Il basket azzurro ci farà divertire, ma speriamo che possa riuscirci già stasera, perché la diretta di Italia Serbia non è mai banale, nemmeno in amichevole.

Innanzitutto, bisogna naturalmente osservare che si tratta di una sorta di mini rivincita (anche se la posta in palio non è neanche lontanamente paragonabile) della partita che l’anno scorso l’Italia andò a vincere a Belgrado, per togliere alla Serbia in casa sua la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo la scorsa estate, dove poi gli Azzurri giunsero fino ai quarti di finale. L’Italia andò oltre le aspettative di quasi tutti sotto la guida dell’allora c.t. Meo Sacchetti, ora arriva il momento di fare sul serio anche in questo 2022. Cosa succederà nella diretta di Italia Serbia?

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia purtroppo non sarà trasmessa in Italia, salvo variazioni dell’ultima ora. Infatti nessuna emittente italiana ha comprato i diritti per la Supercup Amburgo, di conseguenza non possiamo fornirvi indicazioni nemmeno per quanto riguarda la diretta streaming video. Il sito e gli account social della FIP potranno essere punti di riferimento per avere le informazioni utili su Italia Serbia.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Serbia, naturalmente questa partita sarà importante anche perché arriva nel mezzo della prima estate di lavoro sulla panchina della nostra Nazionale come c.t. di Gianmarco Pozzecco. A inizio luglio è arrivata una vittoria molto importante in Olanda per le qualificazioni ai Mondiali 2023, adesso però siamo a ridosso del momento più importante dell’anno per l’Italia del basket, con altre sfide verso l’obiettivo iridato e poi naturalmente gli Europei, nei quali potremo giocare in casa almeno nella prima parte.

L’obiettivo naturalmente è quello di far proseguire l’entusiasmo che l’anno scorso è rinato dopo tante delusioni, ma naturalmente saranno essenziali i risultati per far sì che l’Italia torni a innamorarsi della sua Nazionale di basket. Intanto abbiamo giocato già due amichevoli di lusso contro la Francia, con due sconfitte ma indicazioni certamente positive dalla partita di Bologna, molto meno da quella di Montpellier: cosa potrà cambiare contro la Serbia?











