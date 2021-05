Diretta Italia Serbia/ Streaming video tv: azzurri contro i campioni d’Europa

DIRETTA ITALIA SERBIA: BIG MATCH PER GLI AZZURRI

Italia Serbia, in diretta dalla “bolla sanitaria” alla Fiera di Rimini, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 30 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Siamo giunti all’ultimo impegno nelle prima settimana di competizione per i nostri azzurri alla Nations league di volley maschile: dopo Polonia e Slovenia, ecco che la delegazione guidata dal ct Valentini (Blengini, come è noto, è in ritiro per preparare le prossime Olimpiadi di Tokyo 2021) sarà di nuovo in campo per sfidare una delle rivali più temibili della manifestazione targata FIVB. Davvero una settimana di fuoco per i nostri beniamini, tra i campioni del mondo, i vice campioni d’Europa e questa sera pure coloro che nel 2019 sono saliti sul primo gradino del continente: pure l’Italia finora non ci ha deluso come prestazioni in campo (nonostante i KO rimediati) e siamo sicuri che anche oggi ci regaleranno soddisfazioni.

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH PER LA NATIONS LEAGUE

Ricordiamo che per la Nations league 2021 di volley maschile, molte sfide della nostra nazionale saranno visibili su La7 e La7d: purtroppo l’incontro di questa sera tra Italia e Serbia non sarà visibile in diretta tv sul canale del digitale terrestre. Pure va detto che gli appassionati potranno seguire le imprese degli azzurri in diretta streaming video abbonandosi alla piattaforma tv a pagamento della FIVB (https://www.welcome.volleyballworld.tv)

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Serbia, ma ci pare doveroso ora dare un miglior contesto all’incontro che ci attenderà oggi. Come abbiamo riferito prima, per gli azzurri, in formazione rinnovata a Rimini (molti big sono stati tenuti a riposo e sono stati privilegiati volti freschi e giovani, ma non meno esperti) se la vedranno contro un rivale temibile, tra i primi indiziati alla vittoria della Nations league. La squadra di Slobodan Kovac poi si è presentata all’impegno romagnolo in gran schieramento: avendo mancato l’accesso alle prossime Olimpiadi di Tokyo, la nazionale serba ha deciso dunque di puntare molto sulla Nations, league, anche in preparazione ai prossimi europei in programma ad agosto), richiamando a sè dunque parecchi big, da Podrascanin e Lisinac fino a Atanasijevic e Kovacevic. La squadra di Valentini dunque se la vedrà direttamente contro coloro che nel 2019 sono saliti sul tetto d’Europa: non sarò un incontro facile per i nostri azzurri, che pure hanno tutte le carte in mano per fare molto bene.

