Diretta Italia Serbia/ Streaming video tv: big-match nella VNL 2022

DIRETTA ITALIA SERBIA: SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE!

Italia Serbia, in diretta dalla Ergo Arena della città polacca di Danzica alle ore 20.00 di questa sera, venerdì 7 luglio 2022, sarà per gli Azzurri di Fefé De Giorgi l’undicesimo impegno nella fase a gironi, cioè il terzo dell’ultima settimana di questa fase per quanto riguarda la VNL 2022 di volley maschile che volge ormai lo sguardo verso la Final Eight che sarà ospitata da Bologna dal 20 al 24 luglio, con fattore campo favorevole all’Italia, che naturalmente punterà ad esserne grande protagonista. La nostra Nazionale, campionessa d’Europa in carica, è qualificata d’ufficio alla fase decisiva della Volleyball Nations League appunto in quanto Paese organizzatore, ma ci stiamo comportando molto bene anche sul campo in questa competizione che da qualche anno ha sostituto la World League nella pallavolo maschile come apertura dell’estate delle Nazionali.

La diretta di Italia Serbia ci offrirà una partita che mai può essere sottovalutata, dal momento che si tratta di un classico per la pallavolo maschile fin da quando si parlava di Jugoslavia unita. Le vicende politiche hanno spesso causato tragedie, ma non hanno cambiato la sostanza una partita mai banale, che ad esempio l’anno scorso fu la semifinale proprio degli Europei che infine gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi andarono a conquistare contro la Slovenia (a proposito di ex Jugoslavia…) dopo avere sconfitto i serbi il giorno precedente. Oggi magari la posta in palio non sarà altrettanto significativa, ma sarà una sfida da non perdere: che cosa ci dirà la diretta di Italia Serbia?

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia sarà garantita oggi su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Serbia ci proporrà oggi una partita sempre affascinante, test utilissimo verso l’ormai imminente Final Eight della VNL 2022 e poi anche in ottica Mondiali. Questi sono i due grandi obiettivi del 2022 per l’Italia: non vinciamo l’allora World League dal 2000 mentre l’ultimo trionfo iridato risale al 1998, quando completammo il tris consecutivo dei leggendari anni Novanta, si può sognare in grande con l’Italia che nello scorso settembre ha vinto appunto gli Europei con una squadra piuttosto giovane, che autorizza a sperare in un ciclo che potrebbe diventare molto interessante, pensando anche a Parigi 2024 che non è più così lontana.

Intanto, stiamo facendo bene in quella “centrifuga” che è la Volleyball Nations League: basterebbe dire che i nostri tre gruppi sono stati prima in Canada, poi nelle Filippine e ora in Polonia per capire quali siano le difficoltà “logistiche” che rendono ancora più impegnativa la VNL. Da questo punto di vista, è sicuramente apprezzabile che l’ultima Pool sia in Polonia: siamo già nel nostro fuso orario, settimana prossima si riposerà e poi l’appuntamento sarà a Bologna. Adesso però è giusto pensare solamente a Italia Serbia, anche perché si tratta di una di quelle partite che nessuno vuole mai perdere…

