DIRETTA/ Italia Serbia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA ITALIA SERBIA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta di Italia Serbia, terzo e ultimo incontro per la prima settimana della Nations League di volley femminile, in programma nella bolla sanitaria costruita a Rimini: prima di udire il fischio d’inizio però andiamo a vedere quali saranno i prossimi impegni. Pur avendo saltato l’edizione 2020, ricordiamo bene che per Nations League è competizione molto intensa: la nostra nazionale sarà in campo infatti già prossimo 31 maggio per aprire la seconda settimana della fase a gironi con un gran match contro la Russia. Di fila, i prossimi 1 e 2 giugno per le nostre azzurre sarà tempo di affrontare Giappone e Brasile, due rivali che permettono scintille non solo per la Nations league ma pure per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2021. Ma ora torniamo al presente e diamo la parola al campo, Italia Serbia comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA ITALIA SERBIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Serbia, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 21.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

ITALIA SERBIA: I TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Italia Serbia, ci pare doveroso dare un occhio anche al ricco storico che le due nazionali vantano: davvero le due contendenti sono tra le migliori espressioni del volley al femminile in Europa nel mondo. Volendo dare solo un breve sguardo, va detto che dal 2013 a oggi Italia e Serbia, come nazionale femminile, si sono sfidate in ben 10 occasioni differenti, per un totale di tre successi per le azzurre e sette per le rivali, tra amichevoli, Europei, Nations league, Coppa del mondo, World Grand prix e pure Giochi olimpici. Va pure detto che l’ultimo testa a testa segnato tra Italia e Serbia risale alle semifinali degli Europei del 2019, quando le nostre rivali ci batterono per 3-1 in semifinale: allora la Serbia vinse poi l’oro mentre le nostre beniamine ottennero il bronzo. (agg Michela Colombo)

ITALIA SERBIA: LE DUE PARTITE PRECEDENTI

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Italia Serbia, ci pare doveroso ora guardare indietro e ricordare i primi risultati ottenuti dalle azzurre in questa Nations League. Nel primo turno infatti ricordiamo un buon 3-2 subito contro la Polonia: un esordio non premiato dalla vittoria per le nostre beniamine, che pure hanno dato del filo da torcere alle avversarie, mettendo in campo una prestazione più che convincente. E’ stata invece sconfitta ben pesante quella di ieri contro la Turchia: la squadra di Guidetti infatti si è presentata in campo alla Nations League con tutte le sue titolari, ed è stato dunque difficile per le nostre esordienti trovare i giusti spazi contro le vice campionesse d’Europa. Benchè spesso le azzurre abbiano giocato agli stessi ritmi delle rivali, nettamente superiori, pure il risultato sul tabellone è stato netto. Ma a prescindere dalle sconfitte quello che conta sono le ottime giocate fatte vedere fin qui: e chissà che per l’Italia già la sfida con la Serbia possa portare oggi il primo sorriso! (agg Michela Colombo)

ITALIA SERBIA: IMPEGNO TOSTO PER LE AZZURRE

Italia Serbia, in diretta dalla “bolla” di Rimini, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedi 27 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Con la sfida alle serbe del Ct Vlasisavljev, per la nostra nazionale si chiude la prima settimana della Nations League 2021 e si potrà dunque trarre le prime concludono della selezione così giovane e ricca di facce nuove che Bregoli ha messo insieme per questa competizione internazionale, la prima riservata per le nazionali da che è iniziata la pandemia.

Dopo aver affrontato Polonia e Turchia, per le nostre beniamine attende una banco di prova ostico questa sera: contro infatti vi sarà la nazionale che ci ha battuto nelle semifinale degli Europei del 2019, sia pure in composizione ampiamente rinnovata (parecchie big sono a casa, a preparare i Giochi olimpici). Sarà dunque davvero interessante vedere come le nuove leve delle due nazionali, tra le più forti al mondo, se la caveranno sul taraflex romagnolo.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, con la diretta tra Italia e Serbia di questa sera, si chiuderà a prima delle cinque settimane che vedranno le azzurre impegnate nella fase a gironi della Nations league: il cammino è ovviamente appena iniziato, ma sarà interessante valutare le prime sensazioni che riceveremo questa sera, sulla compattezza e lo stato di forma del gruppo azzurro. Che come abbiamo detto, per la Nations league si proprio in questi primi giorni in una formazione del tutto rinnovata: di fatto contiamo ben 11 esordienti assolute con i colori azzurri, e benché pure non manchino gran titolari del nostro campionato e giocatrici che hanno alle spalle un’ampia esperienza internazionale, sono tanti i volti magari poco noti ai più. Pure va detto che le esordienti finora non hanno fatto demeritato (nonostante il pesante KO per 3-0 subito solo ieri dalla Turchia, piena però di titolarissime) e possono dare grande spettacolo contro la Serbia: che rimane temibilissima benchè non si sia presentata all’appuntamento di Rimini con tutte le sue big (rimane tra le selezioni più ampie, con 20 iscritte). Iscritta alle prossime Olimpiadi, come la migliore nel turno di qualificazione davanti a Thailandia, Porto Rico e Polonia, la nazionale serba sarà protagonista poi ancora a fine agosto negli Europei: il ct Vladisavljev ha dovuto dunque rivedere la programmazione degli impegni, ma sicuramente lui e le sue ragazze sono pronte a dare spettacolo questa sera.



