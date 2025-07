Diretta Italia Serbia streaming video tv: orario e risultato live della partita che apre il terzo e ultimo girone della VNL 2025 maschile.

DIRETTA ITALIA SERBIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta Italia Serbia, come detto fa abbastanza curiosità vedere la nazionale balcanica in fondo alla classifica di Volley Nations League 2025 e peraltro già esclusa dalla prossima edizione. Parliamo di una nazionale che ha vinto le Olimpiadi nel 2000 (quattro anni prima era stata bronzo), ha un argento e un bronzo Mondiali (con cinque apparizioni in semifinale) e ancora nel 2016 ha vinto la World League, antenata della VNL, ma soprattutto ha tre titoli agli Europei di cui l’ultimo nel 2019, un’altra finale continentale persa e un totale di 12 medaglie in questa competizione, dunque in qualche modo siamo di fronte a una corazzata.

Tuttavia negli ultimi anni la Serbia ha faticato maggiormente: ai Mondiali di tre anni fa è stata eliminata agli ottavi dall’Argentina, nel 2016 e 2020 non si è qualificata alle Olimpiadi e, tornataci a Parigi, è stata eliminata al primo turno riuscendo a battere solo il Canada, e perdendo contro Slovenia e Francia. Si va a caccia di un nuovo periodo d’oro, e per adesso la Serbia è stata affidata a Gheorghe Cretu che nel 2022 ha vinto la Champions League con lo Zaksa. Adesso si tratta di capire come andranno le cose nel match contro gli azzurri nella VNL 2025: possiamo metterci comodi e lasciar parlare il campo, all’Arena Stozice la diretta Italia Serbia sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA SERBIA IN STREAMING VIDEO TV

ITALIA SERBIA: TORNIAMO A GIOCARE

La diretta Italia Serbia va in scena all’Arena Stozice di Lubiana: inizia oggi il terzo e ultimo girone degli azzurri nella Volley Nations League 2025, dunque al termine di questa settimana (che vedrà ancora quattro partite per la nostra nazionale) ci sarà la Final Eight da giocare a Ningbo, in Cina.

Gli ultimi impegni dell’Italia nella VNL 2025 sono stati quelli di Chicago, decisamente spumeggianti: a spiccare è stata soprattutto la vittoria al tie break contro la Polonia, perché si tratta dell’avversaria di riferimento degli ultimi anni e capace ancora di prendersi l’argento alle ultime Olimpiadi.

Tuttavia l’Italia ha fatto benissimo anche contro gli Usa, schiantati 3-0 al pari della Cina, mentre ha perso contro il Brasile ma raccogliendo comunque un punto avendo raggiunto il quinto set.

Questo ultimo girone ci vedrà in campo, oltre che nella diretta Italia Serbia, contro Ucraina, Slovenia e Olanda: possiamo dire che potrebbero arrivare anche quattro vittorie a lanciare la nazionale di Ferdinando De Giorgi ma procediamo con calma match dopo match, a cominciare dunque da quello di oggi che tra poco ci farà compagnia in terra slovena.

DIRETTA ITALIA SERBIA: ULTIMI SFORZI PER LA FINAL EIGHT

La diretta Italia Serbia è molto importante perché la nostra nazionale deve ancora conquistare il pass per la Final Eight di VNL 2025. Essendo che la Cina è Paese ospitante, è qualificata di diritto ma si trova fuori dalle prime otto in classifica: ciò significa che gli altri posti a disposizione sono sette. In questo momento la posizione dell’Italia è solidissima: terza in classifica con 17 punti (al comando c’è il Brasile con 20, segue la Polonia con 17) ma il principale criterio per stilare la graduatoria sono le vittorie totali, solo a parità di esse arrivano i punti conquistati che sono dunque comunque importanti.

Dunque la nostra nazionale ha due gare di vantaggio su una serie di avversarie, per la precisione sei, tra cui compaiono anche i finora deludenti Stati Uniti; diciamo che con un paio di vittorie non rischieremmo ma forse ne basterebbe anche solo una, tuttavia bisognerà fare attenzione a non sottovalutare gli impegni perché l’Ucraina ad esempio è sesta in classifica, risultato sorprendente anche perché ha battuto Usa e Giappone e ha costretto il Giappone a giocare il tie break. La Serbia invece è attualmente ultima, con una sola vittoria: incredibile ma vero, considerato lo status dei balcanici.