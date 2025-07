Diretta Italia Serbia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 del volley femminile, oggi giovedì 10 luglio

DIRETTA ITALIA SERBIA: UNA SFIDA CHE PROFUMA DI STORIA

C’è il fascino della grande storia per introdurci alla diretta Italia Serbia, partita che si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, giovedì 10 luglio, per la VNL 2025 di volley femminile, che in questa settimana per le Azzurre e le slave fa tappa ad Apeldoorn, in Olanda, per le ultime partite prima della Final Eight.

Sappiamo che l’Italia è la detentrice del titolo e che nelle precedenti due settimane le nostre Azzurre sono state perfette, per cui sicuramente le rivedremo a Lodz per cercare di conquistare per il secondo anno consecutivo la Volleyball Nations League, che sarebbe il lancio perfetto per i Mondiali come lo fu l’anno scorso verso le Olimpiadi.

Per la Serbia in verità bisogna fare il discorso opposto: la VNL 2025 è stata un disastro finora, notizia clamorosa parlando della Nazionale due volte campione del Mondo in carica grazie ai titoli iridati vinti sia nel 2018 sia nel 2022, che ancora l’anno scorso alle Olimpiadi arrivò ai quarti, dove fu sconfitta con un netto 3-0 proprio dalle Azzurre.

Quello è il più recente fra tanti precedenti gloriosi di una partita che spesso ha scritto pagine di storia. Oggi pomeriggio invece capiterà in una situazione molto particolare, nella quale le due Nazionali sono i due estremi opposti della Nations League: tutto andrà secondo logica, oppure è meglio non fidarsi della diretta Italia Serbia?

ITALIA SERBIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre in Nations League, la diretta Italia Serbia in tv sarà una diretta streaming video garantita dalle piattaforme DAZN e Volleyballworld Tv.

DIRETTA ITALIA SERBIA: VERSO LA FINAL EIGHT

Siamo ormai nel cuore dell’estate, quindi la diretta Italia Serbia è un ulteriore test sulla strada verso la Final Eight di VNL e anche verso i Mondiali, che a loro volta non sono più così lontani. Certo, era difficile immaginarsi una situazione di classifica così sbilanciata tra noi e la Serbia, ma Julio Velasco si attende risposte significative dalle sue ragazze, perché fra un paio di settimane ci si giocherà la conferma in Nations League che sarà il primo grande obiettivo stagionale per le meravigliose campionesse olimpiche di Parigi 2024.

Finora tutte le indicazioni sono state positive, il magnifico 2024 ha fatto fare alle Azzurre il definitivo salto di qualità e allora anche la partita contro la Serbia, che tante volte ha avuto peso enorme, sarà una tappa di passaggio verso gli obiettivi principali. Più importante potrebbe essere per le slave, che hanno urgente bisogno di una scossa in una estate per loro fino a questo momento davvero difficile: potranno farcela nella diretta Italia Serbia?