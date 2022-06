Diretta Italia Serbia/ Streaming video tv: match ostico per le azzurre! (VNL 2022)

DIRETTA ITALIA SERBIA: RIPARTE LA NATIONS LEAGUE DI VOLLEY

Italia Serbia è in diretta dal Ginasio Nilson Nelson di Brasilia, nella capitale del Brasile: in Italia saranno le 2:00 della mattina di mercoledì 15 giugno quando si giocherà la partita valida per la 5^ giornata di Volley Nations League 2022, il torneo di pallavolo femminile che anche quest’anno ci fa compagnia all’inizio dell’estate. Si entra nella seconda settimana: l’Italia arriva dalla sconfitta netta contro la Cina ma tutto sommato ha fatto bene nello stint precedente, vincendo due partite e perdendone altrettanto e dunque restando idealmente in corsa per la qualificazione alla fase finale.

Adesso l’asticella si alza: la Serbia è campione mondiale in carica e vice campione europea, alle Olimpiadi di Tokyo è salita sul podio (terza) e, anche se in Nations League ha ultimamente portato gruppi sperimentali centrando risultati scarsi, rimane una delle nazionali di riferimento nel mondo del volley femminile. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Italia Serbia; mentre aspettiamo che arrivi l’ora della partita, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dal match di Brasilia, certamente molto atteso dalle nostre ragazze.

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 e dunque trasmetterà le partite della nazionale azzurra di volley femminile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, ma che sarà offerto anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento di Italia Serbia: come detto questa partita è particolarmente interessante, perché le ragazze di Davide Mazzanti si confrontano con una nazionale che negli ultimi anni è sempre arrivata in fondo ai grandi tornei, riuscendo a fare un salto di qualità non indifferente. Nella prima settimana di Nations League l’Italia ha aperto con una sconfitta contro la Turchia padrona di casa, ma poi si è immediatamente rifatta battendo il Belgio e poi ha superato anche l’Olanda, prima di cadere appunto contro la Cina.

Per quanto riguarda la Serbia, il record delle balcaniche in questa VNL è finora di 3-1: vittoria all’esordio contro la Bulgaria, poi inatteso ko contro la Thailandia (al tie break) e successi ottenuti contro Olanda e Belgio, a prendersi subito le prime posizioni della classifica. Ricordiamo che rispetto alle precedenti edizioni il calendario della Nations League è cambiato: adesso si gioca ogni due settimane ma all’interno del singolo percorso le partite sono diventate quattro (in precedenza erano tre) e anche questo ovviamente potrebbe influire sui risultati. Tra poco saremo in campo per la diretta di Italia Serbia, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose…

