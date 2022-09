Diretta Italia Serbia/ Streaming video tv: ottavo di lusso, Eurobasket 2022

DIRETTA ITALIA SERBIA: AL POZ SERVE UN’IMPRESA!

Italia Serbia, in diretta questo pomeriggio, domenica 11 settembre 2022, con palla a due alle ore 18.00 alla Mercedes Benz Arena di Berlino, è la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022, che per la loro fase ad eliminazione diretta sono ospitati per intero nella capitale tedesca. Da oggi quindi non c’è più margine d’errore ad Eurobasket 2022 e la diretta di Italia Serbia ci fa naturalmente tornare subito alla mente l’impresa dell’anno scorso, quando gli Azzurri vinsero a Belgrado la partita decisiva per la qualificazione alle Olimpiadi, volando a Tokyo e lasciando a casa la favorita Serbia.

Diciamolo chiaramente: è un vero peccato che Italia Serbia arrivi già agli ottavi, in questo senso paghiamo caro il quarto posto nel nostro girone sia pure a pari merito con Ucraina e Croazia. Ci tocca così in sorte un abbinamento durissimo, anche se siamo sicuri che nemmeno alla Serbia faccia piacere incrociare gli Azzurri, dopo avere vinto il loro girone certamente gli slavi speravano in un abbinamento più morbido per gli ottavi di finale. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, sarà sicuramente un grande spettacolo oggi a Berlino: che cosa ci dirà la diretta di Italia Serbia?

ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione gli Europei di basket saranno un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Serbia, ripercorriamo il cammino di queste due Nazionali nella fase a gironi degli Europei di basket 2022, che le ha portate a questo ottavo di finale di lusso. La Serbia ha dominato un girone del quale era la favorita d’obbligo: 100-76 nella prima giornata contro l’Olanda, poi 81-68 contro la Repubblica Ceca nel secondo match, un perentorio 100-70 rifilato alla Finlandia nella terza giornata, 89-78 per battere Israele nella quarta uscita e infine chiusura con il 96-69 inflitto alla Polonia nell’ultimo turno. Facile osservare che qualsiasi altra avversaria sarebbe stata molto meglio per l’Italia oggi…

Quanto agli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco, l’esordio dell’Italia era stato con il bel successo 83-62 contro l’Estonia nella prima serata al Forum di Assago. Poi era arrivata una sconfitta per 85-81 contro la Grecia al termine di una prestazione comunque buona, il vero problema tuttavia è stata la sconfitta per 84-73 contro l’Ucraina nella terza giornata, che ci è costata carissimo. La vittoria per 81-76 contro la Croazia e il perentorio 90-56 rifilato alla Gran Bretagna nelle ultime due giornate ci hanno infatti portati a un bilancio di 3-2, esattamente come Croazia e Ucraina, ma la differenza punti negli scontri diretti ci ha condannati al quarto posto e all’incrocio contro la Serbia, che arriva decisamente troppo presto.

