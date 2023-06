DIRETTA ITALIA SERBIA/ Video streaming tv: il precedente di lusso (VNL 2023, oggi venerdì 23 giugno)

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL PRECEDENTE

Naturalmente i precedenti nella diretta di Italia Serbia sono parecchi, a cominciare da quelli di Volley Nations League: l’anno scorso per esempio gli azzurri si erano imposti con un netto 3-0. Tuttavia, l’incrocio recente che ricordiamo con maggiore piacere è quello che si è giocato il 18 settembre 2021, presso lo Spodek di Katowice: era la semifinale degli Europei, ancora in Polonia dove l’Italia ha dunque vinto le ultime due grandi manifestazioni. Il percorso degli azzurri nella fase a eliminazione diretta era stato netto: avevamo rifilato un doppio 3-0 a Lettonia e Germania, avversarie certamente non irresistibili.

La Serbia invece aveva battuto al tie break la Turchia (rimontando da 1-2) e poi aveva demolito l’Olanda; quel giorno a Katowice la vittoria, lo sappiamo bene, era andata all’Italia che si era imposta con il risultato di 3-1. Parziali 29-27, 25-22, 23-25, 25-18: una partita quasi perfetta per gli azzurri, che il giorno seguente avevano affrontato una grande battaglia con la Slovenia e l’avevano condotta in porto al quinto set, prendendosi il settimo titolo europeo. La Serbia dal canto suo non era riuscita a salire sul podio: nella finale per la medaglia di bronzo era stata spazzata dal campo dalla Polonia, padrona di casa anche in quell’occasione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia verrà trasmessa sulla televisione satellitare, appuntamento fisso per le partite di Volley Nations League 2023: nello specifico i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder: ovviamente il match sarà riservato ai possessori di un abbonamento, e sempre a loro sarà fornita la possibilità di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video, che come noto non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, utilizzando i dati del proprio abbonamento, con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

UN BIG MATCH!

Italia Serbia è in diretta dalla Rotterdam Ahoy, alle ore 20:00 di venerdì 23 giugno: siamo arrivati alla terza partita nella seconda settimana di Volley Nations League 2023. Quello che attende gli azzurri è un big match, anche se bisogna dire che negli ultimi tempi la Serbia ha calato il proprio rendimento: la grande gioia più recente rimane quella del titolo europeo conquistato nel 2019, appena prima e dopo quel titolo la nazionale balcanica ha faticato a rimanere al top e nel frattempo possiamo anche dire che siamo emersi noi, campioni d’Europa e del Mondo in carica.

Resta il fatto che la diretta di Italia Serbia sia una partita dall’alto coefficiente di difficoltà; anche per questo, e ovviamente perché fa parte dell’ordine naturale del progetto, Ferdinando De Giorgi (pensando soprattutto alla Polonia, che sfideremo domenica) ha richiamato tutti i grandi protagonisti del titolo iridato dello scorso settembre. Partiamo favoriti, ma non si può mai dire: adesso, aspettando che la diretta di Italia Serbia si giochi davvero, proviamo a fare un rapido focus sui temi principali che accompagnano questa partita di Volley Nations League 2023.

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Serbia ci accompagna attraverso una partita comunque importante per la nostra nazionale. È certamente vero che la Volley Nations League non rappresenti una competizione che ha la stessa importanza e prestigio di Olimpiadi, Mondiali o Europei, ma è comunque un trofeo in più da mettere in bacheca. L’Italia poi lo insegue da quando si è giocata la prima edizione: gli azzurri non hanno mai vinto la Volley Nations League, farlo da campioni del Mondo e d’Europa in carica sarebbe un ulteriore segnale di forza e di continuità del ciclo vincente.

Ferdinando De Giorgi lo sa bene, e anche per questo come detto, dopo aver giustamente dato spazio ai giovani nel girone disputato a Ottawa, ha scelto di affidarsi a chi quasi un anno fa gli ha regalato la gloria in terra polacca. Ora vedremo cosa succederà in campo, perché anche la Serbia (mai andata oltre il quinto posto nella Volley Nations League, ed è successo cinque anni fa) ha tanti motivi per fare bene, riscattarsi e provare ad arrivare alle finali della competizione, cosa che aggiungerà sale a una partita già spettacolare di suo. Tra poco dunque saremo in campo per il match…











