Diretta Italia Serbia (Volley)/ Streaming video Rai: azzurre puntano le semifinali!

DIRETTA ITALIA SERBIA: LE DONNE DEL VOLLEY PROVANO A RISCATTARE I MASCHI

Italia Serbia, in diretta dalla Ariake Arena di Tokyo, è la partita di volley femminile in programma oggi, 4 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 10.00 secondo il fuso orario italiano. Siamo ai quarti di finale del volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le azzurre di Mazzanti proveranno oggi a realizzare l’impresa, che è mancata alla formazione maschile, ovvero centrare l’accesso alle semifinale a cinque cerchi. Egonu e compagne sono dunque oggi le nostre ultime speranze, ma pure dovranno oggi dare il !00% contro la Serbia, campionessa del mondo in carica. La sfida per i quarti di finale, non si annuncia affatto facile, ma voglio sperare nel miracolo azzurro: in ogni caso chi vincerà oggi affronterà in semifinale la vincente di USA- Repubblica Dominicana.

DIRETTA ITALIA SERBIA VOLLEY DONNE: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia Serbia volley donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento anche perché si tratta di una partita singola, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

In attesa di far parlare solo il campo per la diretta tra Italia e Serbia, pure ci pare doveroso anche andare a riepilogare il percorso fatto dalle due nazionali fino al banco di prova odierno, per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Cominciamo dalle azzurre, che solo due giorni fa hanno chiuso la fase a gironi con una brutta sconfitta per 3-2 contro gli Stati Uniti. Con questo KO, le nostre beniamine si sono qualificate alla fase finale solo con il 2^ posto nel girone B, con 10 punti e due sconfitte in tutto (contro americane e Cina): e ora sono pronte a vendicarsi, dando il tutto per tutto in questo quarto di finale. Di contro però avranno una Serbia che è stata quasi impeccabile fin qui: anche loro hanno chiuso la fase a gironi con il secondo posto, ma realizzando appena una sconfitta, contro il Brasile. La squadra di Terzic, campione del mondo e d’Europa in carica si annuncia dunque un rivale davvero ostico: vedremo che succederà oggi in campo!.

