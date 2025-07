DIRETTA ITALIA SINGAPORE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Italia Singapore sta per iniziare, dovremo solamente controllare l’entità del punteggio perché ovviamente il verdetto non è in discussione nell’ultima partita del girone per i Mondiali di pallanuoto femminile 2025, una pura formalità per il nostro Setterosa contro la Nazionale di Singapore, che partecipa in qualità di Paese organizzatore ma è ovviamente lontanissima dall’Italia in termini di competitività agonistica.

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 17-16 rigori): Settebello ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2025)

Tanto per intenderci, nelle due precedenti giornate Singapore ha perso addirittura 34-2 contro l’Australia e con un più dignitoso ma comunque pesante 22-7 contro la Nuova Zelanda. Non è la prima partecipazione ai Mondiali, però a Doha 2024 aveva sostituito il Giappone (che aveva rinunciato), con un bilancio ovviamente di tre sconfitte su tre ma soprattutto una differenza reti di -94, con sette gol all’attivo e 101 subiti, impressionante in appena tre incontri disputati nel torneo iridato. Ormai la differenza reti non dovrebbe più interessare il Setterosa, sarà una sorta di allenamento la diretta Italia Singapore! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Australia (risultato finale 15-19): il Setterosa va ko! (Mondiali pallanuoto 2025, 13 luglio)

ITALIA SINGAPORE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta, la diretta Italia Singapore in tv sarà per tutti su Rai Sport oppure su Sky Sport per gli abbonati, con doppia opzione anche per la diretta streaming video.

CLICCA QUI PER ITALIA SINGAPORE SU RAIPLAY

ITALIA SINGAPORE: SENZA STORIA

Oggi martedì 15 luglio il risultato non sarà in discussione nella diretta Italia Singapore, che ci attenderà alle ore 13.10 italiane dall’OCBC Aquatic Centre proprio di Singapore, sede del torneo dei Mondiali pallanuoto 2025, che oggi vede in azione il Setterosa per completare il girone A evidentemente della competizione femminile.

Diretta/ Italia Romania (risultato finale 17-5): ottimo Settebello! (Mondiali pallanuoto 2025, 12 luglio)

Non ci sarà partita, nemmeno la scaramanzia ci può mettere lo zampino perché la differenza di valore tecnico è abissale e quindi l’unica domanda è: con quanti gol di scarto vincerà il nostro Setterosa nella diretta Italia Singapore? In verità però, anche questo aspetto inciderà ben poco.

Infatti la situazione del girone si è di fatto decisa con la sconfitta di domenica per 19-15 contro l’Australia, che si prenderà quindi il primo posto e l’annessa qualificazione immediata per i quarti di finale del torneo iridato, lasciando invece al Setterosa la scomoda incombenza dei playoff, se non altro da seconda del girone.

Questo per merito della vittoria al debutto per 14-9 contro la Nuova Zelanda, in una partita a lungo complicata ma che le Azzurre infine hanno fatto loro con un ottimo ultimo quarto. Oggi non sappiamo nemmeno quali indicazioni significative potranno arrivare dalla diretta Italia Singapore, diciamo che ci divertiremo con poco stress…

DIRETTA ITALIA SINGAPORE: VERSO I PLAYOFF

L’inevitabile vittoria nella diretta Italia Singapore decreterà il secondo posto per le Azzurre del Setterosa nel girone A dei Mondiali di pallanuoto femminile 2025 e quindi l’abbinamento con la terza classificata del girone B nel playoff che si disputerà dopodomani, dal momento che si giocherà sempre a giorni alterni con gli uomini. Nel frattempo c’è comunque questa partita, che dovrebbe essere di fatto un ottimo allenamento per l’attacco mentre in difesa testerà l’attenzione in un match che comunque dietro dovrebbe causare difficoltà davvero limitate.

Si potrebbe fare una riflessione su partite di questo genere, scontate fin dalla partenza del torneo, ma d’altronde è il modo per allargare la platea delle nazioni partecipanti e in questo caso è potremmo dire “inevitabile”, nel senso che Singapore partecipa di diritto in qualità di Paese organizzatore dei Mondiali di tutti gli sport acquatici. Come detto, passeremo un’ora circa all’insegna del divertimento in compagnia del Setterosa con la diretta Italia Singapore…